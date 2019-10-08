|
С начала этого года в белорусской армии три человека покончили жизнь самоубийством
09.10.2019 07:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во всех трех случаях причиной суицида стали причины личного характера. Об этом заявил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров во время стрима в Instagram.
По его словам, суициды совершили военнослужащие-контрактники. Макаров подчеркнул, что все самоубийства были вызваны «исключительно личными переживаниями» и не связаны с прохождением военной службы.
— Я бы мог озвучить причины по каждому случаю в этом году, но не буду. Вот в прошлом году, например, 27-летний мужик — ну, кто мог над ним издеваться? Там были гигантские банковские долги, и очень непростая семейная ситуация, — рассказал представитель Минобороны.
При этом Владимир Макаров привел в пример 1995 год, когда в белорусской армии было зафиксировано 42 самоубийства.
Напомним, 3 июня стало известно о самоубийстве военнослужащего-контрактника в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макаров подчеркнул, что все самоубийства были вызваны «исключительно личными переживаниями» и не связаны с прохождением военной службы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)