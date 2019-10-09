«Пожарная мама Катя»

Источник материала: Единство

– Алла Ивановна, как вы относитесь к выбору профессии дочерью? Оказали ли влияние на этот выбор?

– Я очень рада, что моя дочь офицер МЧС, и горжусь этим. Мне всегда нравилась форма на женщинах, и со стороны вижу, что люди часто оборачиваются, когда видят Катю на улице. Скажу честно, и я любуюсь ею. К выбору профессии дочери отнеслась с одобрением – считаю службу в МЧС престижной. Мы всячески поддерживали Катю и помогали во время учебы, ведь на тот момент у нее уже был ребенок.

– Какая она, ваша дочь?

– Хочется сказать словами героя известной советской комедии – умница и красавица. А еще энергичная, веселая и справедливая. Я всегда гордилась своими дочерьми. Разница в возрасте у них небольшая, меньше двух лет. Первое образование у Кати педагогическое, окончила университет с красным дипломом. Вообще мои девочки росли в дружной семье, мы часто проводили свободное время все вместе.

– Екатерина, советуетесь ли вы со своей мамой, когда предстоит принять какое-то важное решение или сделать серьезный шаг в жизни?

– У меня очень теплые и дружеские отношения с мамой. Уже более 10 лет мы живем в разных городах и видимся не так часто, как хотелось бы, поэтому в последние годы больше общаемся по телефону, но практически ежедневно. Почти каждый мой выбор и мое решение в жизни мама поддержала. Возможно, и были какие-то сомнения в правильности моих действий, но на меня никогда не давили и не ставили категоричных условий.

– Как у вас получается совмещать работу и материнство? Как в семье относятся к тому, что мама работает в МЧС?

– В МЧС я пришла благодаря супругу. До определенного возраста у меня и мыслей не было, что могу связать свою профессиональную деятельность с МЧС. Я была супругой офицера, как у нас говорят – «тылом». Сейчас же ситуация зеркально изменилась. Получив специальное образование, я ношу погоны, а функция «прикрывать» досталась уже моему мужу, так как он вышел в запас. Поэтому, что такое работать в МЧС, в моей семье знают не понаслышке.

А что касается сыновей, то они даже оказывают посильную помощь в работе. Старшего Степана, которому почти 10 лет, иногда беру на городские мероприятия, в которых Борисовский ГРОЧС принимает участие. Он помогает мне вместе с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных работать на игровых площадках, умеет делать хорошие фото. Младший Тимофей, несмотря на неполные 5 лет, тоже не отстает. Учим с ним домашний адрес и телефоны службы спасения, как и с остальными детками в саду. Я вижу, что детям нравится моя профессия, нравится, что на моей куртке есть надпись «МЧС Беларуси». Когда прихожу в сад за Тимошей, он с гордостью сообщает одногруппникам, что за ним пришла его «пожарная мама Катя».

– Как вы проводите свободное время с детьми? Чем вместе занимаетесь?

– На самом деле свободного времени не так уж и много. Степа ходит в школу в 4 класс, занимается танцами и много читает. Тимофей живет «садовской» жизнью. Встречаемся по вечерам дома, а в выходные стараемся выезжать за город. Работа, кстати, подбрасывает и идеи для проведения совместного досуга. Например, на Новый 2019 год мы всем семейством мастерили подсвечник в стиле МЧС и подготовили мастер-класс по его изготовлению для журнала «Служба спасения». А летом, к празднованию Дня пожарной службы в Минске, приняли участие в конкурсе на лучший детский костюм спасателя. Хотя призовое место нам не досталось, но мы весело провели время

вместе.

– Екатерина, что вы пожелаете своей маме в праздник?

– Маме я желаю крепкого здоровья и чтобы как можно чаще улыбалась. Надеюсь, мы все, ее дети и внуки, никогда не станем причиной огорчений, а будем только поводом для гордости. Я очень тебя люблю, моя дорогая мамочка!

Наш корр.