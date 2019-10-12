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14 октября прогнозируется потепление до 20 градусов
13.10.2019 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 14 октября будет переменная облачность и до 20 градусов тепла. Об этом
Ночью в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди, днем будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.
Ветер прогнозируется юго-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью будет 11−13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18−20 градусов.
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Ночью в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди, днем будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.
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