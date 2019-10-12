14 октября прогнозируется потепление до 20 градусов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 14 октября будет переменная облачность и до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Белгидромет.





Ночью в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди, днем будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Ветер прогнозируется юго-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью будет 11−13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18−20 градусов.