«Тянут до последнего!» Как в Минске по ночам спасают от острой зубной боли и удаляют зубы мудрости

Источник материала: Tut.by

Ночь с четверга на пятницу, почти полночь, мы с фотографом клюем носом, а врачи в единственной в Минске ночной стоматологии бодро удаляют пациентам зубы и снимают острую боль. За окном дождь, свет фонаря отражается в лужах, в поликлинике знакомый каждому, кто хотя бы раз ходил к дантисту, запах: чуть йодный, и как по мне — так даже очень приятный. Иногда через дверь слышится звук бормашины, голоса докторов — и то звонче.

Пока город спит, сюда приезжают те, кому больно, а иногда и страшно. Вот возле кабинета сидит девушка, заметно, что она нервничает, перебирает руками, ногами, иногда выходит на улицу, рассказывает, что мучается от боли уже третий день. А вот мужчина лет 30 — говорит, что осколок зуба болтается во рту и мешает жить, мол, удалил бы и сам, но не знает, как туда залезть. Мужчина по профессии повар, а не стоматолог, но в своих медицинских познания уверен. Врачи же спокойны, их движения точны, а мимика скрыта под специальными масками. Разряжают обстановку их веселые медицинские шапочки — это, чтобы пациенты не боялись.



Ольга Абрамовна Асташонок в неотложной стоматологической службе проработала почти 26 лет

«Это зуб мудрости. Уснуть не можете от боли? Значит, будем удалять»

Единственное место, где в Минске ночью взрослого человека могут спасти от острой зубной боли, — 3-я городская стоматологическая поликлиника. По ночам в будний день сюда приезжает в среднем 45 человек, а так как здесь, например, в воскресенье удаляют зубы и снимают острую боль круглосуточно, то может быть и 150 пациентов за сутки. В выходные дни здесь оказывают медпомощь как бесплатно, так и платно.

Едут не только из Минска, но и Минской области, да и всей Беларуси, если посчитать тех, кто приехал в столицу по делам, остался переночевать и не смог уснуть от дикой боли. Сюда можно обратиться независимо о того, где вы прописаны и зарегистрированы. И никому не отказывают.

— Смотрите, кто у нас этой ночью был: из Минска, Марьиной Горки, поселка Чечин, снова Минск и Марьина Горка… — перебирает в руках свежие карточки пациентов заведующий отделением экстренной стоматологической помощи 3-й городской стоматологической поликлиники Андрей Прищепа.



Заведующий отделением экстренной стоматологической помощи 3-й городской стоматологической поликлиники Андрей Прищепа

Экстренную помощь в 3-й стоматологии оказывают по будням с 20.00 до 8.00, в субботу с 15.00 до 8.00, а в воскресенье — круглосуточно. В поликлинике и ночью можно сделать панорамный и рентген-снимок, чтобы врач видел, как расположены зубы. Снимки передают прямо на компьютер в кабинет стоматолога. За девять месяцев этого года здесь только по ночам и выходным помогли почти 17 тысячам пациентам.

Ночью потоки пациентов зависят от того, как ходит метро. До двух часов ночи люди идут без остановки, потом затишье и новая волна — с пяти часов утра.

На часах почти полночь. Молодой человек Александр привозит свою беременную красавицу-жену Алену. 30-я неделя беременности, девушка днем ходила в частный центр, болел зуб справа, а залечили — слева, с тем тоже была небольшая проблема. Ночью — снова резкая боль справа. Они — в машину и в городскую стоматологию.

— До беременности зубы вылечила, а сейчас непонятно, почему болит, — недоумевает Алена — очаровательная высокая блондинка с длинными ресницами.





Алену к стоматологу-терапевту Леониду Матюшеву пропускают без очереди, перед ней двое молодых парней, они с пониманием кивают. Леонид Игоревич учится в клинической ординатуре по челюстно-лицевой хирургии, здесь его называют молодым и перспективным сотрудником.

В поликлинике говорят, что сейчас молодежь в «ночную службу» идти работать не очень хочет, потому что ночью тяжелее: нужно быстро принять решение, быстро полечить зуб, быстро отпустить пациента. Помимо «быстро», это нужно сделать и качественно. Врачи, которые работают в таком неотложном отделении, считаются одними из лучших диагностов в городе.

Сегодня ночью Леонид Игоревич снимает пациентам острую боль, зубы удаляет его коллега Ольга Абрамовна, она работает в соседнем кабинете. Задача ночью — не вылечить зуб, а оперативно помочь, снять острую боль, положить лекарство, которое может быть в зубе на протяжении и двух недель, и месяца. Если зуб раскололся пополам, то пациенту удалят тот осколок, который вызывает неприятные ощущения. Если для того, чтобы ликвидировать боль, нужно удалить весь зуб — сделают и это. После ночной консультации в стоматологии, уже в привычное дневное время, человек должен пойти на прием к своему стоматологу.



На каждого пациента здесь заводят специальную карточку. Вскоре все они будут электронными, и их присоединят к общей системе электронных амбулаторных карт

Леонид Игоревич сразу обозначает: в лечении беременных есть свои особенности. Им нельзя делать рентген, после лечения или удаления зуба — нельзя антибиотики, да и стоматологическое кресло не разложишь — беременная во время процедуры должна только сидеть. Леонид Игоревич спрашивает у Алены, что случилось, осматривает, уточняет про зуб мудрости и отправляет на консультацию в соседний кабинет к Ольге Абрамовне Асташонок.

— Смотрите, где больнее: здесь? — Ольга Абрамовна элегантно постукивает инструментом по зубу, — или здесь? — делает то же самое с другим.

— Второй, — протягивает красавица-Алена.

— Это зуб мудрости. Будем удалять? Уснуть не можете от боли? Значит, будем удалять.





Через пару минут Алена выходит из кабинета: одна щека немного больше второй из-за марлевых тампонов во рту. Алене повезло: удаление «восьмерки» у предыдущей пациентки заняло около получаса. Ольга Абрамовна его раскачала и извлекла целиком. Похожий на пень, зуб крепко держался на четырех корнях: важно, чтобы ни один осколок не остался в десне — иначе будет воспаление.

Муж заботливо помогает Алене накинуть куртку. Она улыбается.

— Врач — молодец! — успевает кинуть нам на прощание девушка и растворяется вместе с любимым в ночи.

«Молодежь, которая идет на стомфак, предполагает, что будет хорошо зарабатывать»

— Если мы удалим, то это навсегда! — честно говорит кому-то в телефонную трубу в регистратуре заведующий Андрей Прищепа. Оказалось, у женщины расцементировалась коронка, она позвонила в ночную стоматологию и сказала, что зуб хочет удалить. Но врач ей объяснил, что в ее случае лучше обратиться к своему доктору, чтобы он посмотрел и решил: возможно, зуб можно сохранить.





Андрей Прищепа работает стоматологом с 1995 года. Он первый медик в семье: родители и другие родственники — ученые в области сельского хозяйства.

— Раньше только в Минске был мединститут и стоматологов выпускали только там. Почему пошел в стоматологию? Так получилось. Я закончил школу с золотой медалью, а медалисты сдавали в мединститут один профильный экзамен. На стомфак это была биология, а у меня к тому же по ней было первое место на областной олимпиаде. Раньше на стоматологию был даже недобор, а сейчас туда не пробиться. Стоматология стала специальностью высоких технологий и профессией, где ты можешь заработать деньги. Молодежь, которая сейчас идет учиться на стомфак, предполагает, что будет хорошо зарабатывать.





За окном темно, а мы уходим в рассуждения о том, кто же он — хороший стоматолог. Андрей Иосифович уверен, что отличным специалистом стоматолог становится минимум через десять лет практики, то есть в лет 35. И сейчас видит перед собой цель — привлекать в ночную стоматологическую службу молодых и активных врачей, чтобы передавать опыт.

Количество пациентов слегка уменьшается, но под кабинетами врачей всегда кто-то есть, а вот стоматологи говорят — что это еще ничего, бывают ночи, когда около регистратуры не протолкнуться. Многие пациенты перед тем, как сюда приехать, тянут до последнего, у них зуб может болеть уже три месяца или несколько недель, но они не идут к своему врачу. Когда прижало — едут ночью на Киселева, 5 в Минске. Некоторые постоят у кабинета — и все равно не решаются зайти, разворачиваются и уезжают домой: так боятся.





Мужчина лет 35-ти привез свою жену, дома с дедушкой остались двое детей. У жены зуб болел весь день, но она работает кассиром и никак не могла вырваться, чтобы сходить к врачу. Пока ей закладывают лекарство, мы общаемся с ее мужем. Он воспоминает, как когда-то проходил медосмотр в своей поликлинике:

— Стоматолог посмотрел, заполнил документы и направил к стоматологу-хирургу. Думаю: «Обалдеть — попал». Прихожу, показываю карточку, он смотрит и говорит: «Вам написали удалить пять зубов». А мне было, может, 19 лет. Какие пять зубов? Удаляйте, говорю, то, что самое плохое. Удалил два зуба сразу.

Под дверью стоматолога-хирурга стоит компания из трех человек: девушка и двое мужчин. Известный белорусский спортсмен, лучший боксер Беларуси 2011 года Сергей Корнеев привез сюда отца Ивана Александровича, мастера спорта и тренера.



Известный белорусский спортсмен, лучший боксер Беларуси 2011 года Сергей Корнеев

— Олимпиаду, которая была в Лондоне, посмотрите, — говорит Иван Александрович, представляя сына. Сам он вечером уже ходил в свою местную поликлинику к стоматологу, и ему предложили или брать талон, или идти к врачу платно утром. Сын привез отца в неотложную стоматологию, потому что от боли в зубах у Ивана Александровича заболела голова.

— Если бы дали этот инструмент, которым цеплять, он бы мне вырвал! — показывает Иван Александрович на сына.

Мы перемещаемся в кабинет хирурга, где Ольга Абрамовна продолжает удалять пациентам зубы. Кажется, в ней нет ни капли усталости — активная и четкая. Девочек трепетно называет «детками» и просит потерпеть, с парнями — более сдержана. Все выходят из кабинета с такими счастливыми лицами, будто выиграли миллион долларов.

«Лучше есть не больше пяти раз в день, для зубов вредны более частые перекусы»

Кариес есть почти у каждого белоруса. В нашей воде из-за природных особенностей мало фтора, это болезнь и провоцирует. Поэтому так важно чистить зубы пастой со фтором, подсаливать еду фторированной солью, пить воду со фтором, которая уже продается в магазинах.



Наталья Мартинкевич, главврач 3-й стоматологической поликлиники Минска

Наталья Мартинкевич, главврач 3-й стоматологической поликлиники Минска, рассказывает, что фтор особенно нужен детям, когда у них формируются зубы.

Гигиена зубов не представляет ничего сложного, но многие и ею пренебрегают: зубы надо чистить два раза в день и дополнительно пользоваться зубной нитью, которая очищает межзубные промежутки. Чистить надо не менее чем через 30 минут после еды — сейчас появились исследования, которые говорят, что после еды зубы лишены защитных оболочек, их можно травмировать щеткой, поэтому стоит подождать. Щетку нужно менять раз в три месяца, а раз в полгода, даже если ничего не болит, — ходить к своему стоматологу.

— А еще лучше есть не больше пяти раз в день, потому что для зубов вредны более частые перекусы. Каждый раз, когда вы едите, нарушается кислотно-щелочной баланс, что очень вредно для зубов, и чтобы он восстановился — нужно три-четыре часа, — говорит Наталья Олеговна.

«Легким бывает только отдых. Правильно?»

— Сюда в субботу после 15.00 приедешь, перевязку надо обязательно сделать, турундочку эту поменять, — говорит Ольга Абрамовна парню лет 20. Только что ему удалили корень зуба.

— Хошошо, шпашибо! — отвечает он, чуть шепелява, из-за марлевых тампонов во в рту.

Ольга Абрамовна — гордость поликлиники, так говорят ее коллеги. 1 ноября будет 26 лет, как она работает именно в экстренной службе — по ночам, выходным и праздникам. Говорит, что за практику накопилось так много интересных историй, что можно писать книги, как Донцова. Но бросать любимое дело она ни в коем случае не собирается: «Это уже жизнь такая, по-другому никак, по-другому скучно».

Ольга Абрамовна родом из Пинска, в ее семье — много врачей. В 17 лет она не поступила на лечебный факультет мединститута, а на следующий год пошла на стомфак.

— Жизнь — сложная штука. И в 15 лет она сложная, и в 20 сложная, всегда на каком-то этапе какие-то свои проблемы, но ничего — надо с оптимизмом смотреть на жизнь. Приходят пациенты и говорят: «У вас работа тяжелая». Я говорю: «А где работа легкая?» Легким бывает только отдых. Правильно?

К ночному графику жизни Ольга Абрамовна за 26 лет уже привыкла. В 8 утра у нее заканчивается смена, по дороге домой она думает о том, как покормить собаку, поесть самой и лечь спать. Их с мужем собаку породы шелти зовут Fairy Tale, что в переводе Сказка.

— Собака так радуется, когда я возвращаюсь с утра, — слов нет. Когда мужа встречает, сразу к нему в сумку лезет, а я прихожу — просто истерику закатывает — надо на ручки брать. Прелестный пес!





В районе двух часов ночи в клинике действительно начинается затишье — пациенты больше не идут. Мы спрашиваем: неужели на сегодня всё. Но медсестра, которая только что вышла из кабинета хирурга замечает: «Это здесь пока всё. Но мы же не знаем, кто сейчас там — на пути к нам». И так каждую ночь.