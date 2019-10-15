Специалисты говорят о гриппе и вакцинопрофилактике

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Источником инфекции является больной человек с явной или стёртой формой болезни. Передается преимущественно воздушно-капельным путем — при чихании, кашле, близком разговоре. Возможно заражение через рукопожатие (если вирус попадет с рук в ротовую полость), контакт с предметами носителя инфекции (посуда, одежда).

Как проявляется грипп?

Насморк, заложенность носа, чихание, ощущения першения в горле — частые начальные симптомы заболевания.

Слабость, ломота в теле может быть первым признаком начинающейся болезни или же последовать за симптомами, указанными в предыдущем пункте.

Повышение температуры обычно возникает в первые же часы заболевания. Для гриппа характерна сильная лихорадка с температурой до 40°С и даже выше.

Кашель появляется чуть позже и сначала характеризуется непродуктивностью — кашель сухой, он «раздирает» трахею и бронхи, но при этом ничего не откашливается. Постепенно кашель становится влажным, с отхождением мокроты. Если кашель «лающий», значит воспалена гортань и возможно затруднение дыхания.

Грипп: осложнения

Бронхит: в течение недели после начала заболевания кашель не проходит, отделяется большое количество гнойной (желтой, зеленоватой, серой) мокроты.

Пневмония — воспаление легочной ткани, вызванное зачастую не самим вирусом, а бактериями, проникшими через слизистые оболочки, пораженные вирусом. Кашель мучительный, при этом существенно страдает общее состояние больного, температура повышена.

Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

Менингит и энцефалит — тяжелые воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек. Заболевание характерно преимущественно для детей — у взрослых такое осложнение развивается крайне редко. Менингит и энцефалит протекают тяжело, требуют интенсивной терапии.

Судорожные припадки — могут быть признаком поражения центральной нервной системы или быть реакцией на критическое поражение температуры.

Психозы с галлюцинациями — являются признаком тяжелой интоксикации с нарушением функции головного мозга.

Профилактика.

Вакцинация является самой надежной защитой от гриппа. Проведение ежегодных вакцинаций против сезонного гриппа значительно снижают заболеваемость и смертность во всех возрастных группах.

В 2019 году в Беларуси профилактические прививки будут проводиться вакцинами: «Гриппол плюс» (Россия), «Инфлювак» (Нидерланды), «Ваксигрипп» (Франция), «Ваксигрипп тетра» (Франция).

На данный момент вакцинация против гриппа проводится вакциной «Гриппол плюс». Вводится она путём инъекции и используется для бесплатной и платной вакцинации. Для платной вакцинации отпускная цена-4,01 б.р.(за дозу).

В конце октября поступит вакцина «Ваксигрипп» — прививка платная. Отпускная цена – 10,12 б.р.;

В начале ноября поступит вакцина «Ваксигрипп тетра» — прививка платная. Вводится путем инъекции; отпускная цена — 15,05 б.р..

Где можно сделать профилактическую прививку против гриппа?

Для проведения вакцинации Вам необходимо:

- пройти осмотр у врача-терапевта и (или педиатра). Осмотр проводиться вне очереди;

- после получения направления на проведение профилактической прививки все желающие получить прививку на платной основе должны заключить договора:

- поликлиника №4 – кабинет №338 для взрослого населения, кабинет №101 для детского населения;

- поликлиника №2 взрослая – кабинет №30, оплата производится в регистратуре в окне №6 (касса);

поликлиника №2 детская – кабинет №51, оплата производится во взрослой поликлинике №2.

поликлиника №1 – кабинет №33 для взрослого и детского населения, оплата производится в кабинете №14 (касса) на 2 этаже;

поликлиника №3 – кабинет №15 для взрослого и детского населения, оплата производится в сберкассах по номеру лицевого счёта. Номер лицевого счёта можно взять в доврачебном кабинете №4а;

поликлиника №5–прививочный кабинет на 1 этаже (ранее-каб.№15а, в связи с ремонтом номер кабинета не уточнен), оплата производится в кабинете №19а (касса) на 2 этаже.

3) после оплаты Вам необходимо пройти в прививочный кабинет Вашей поликлиники.