«Нам крайне страшно облажаться. Это главная проблема». Собчак выступила в Минске перед людьми из бизнеса

Источник материала: Tut.by

«Я чувствую себя сегодня практически Тони Роббинсом, надо как-то не подкачать», — с таких слов начала встречу Ксения Собчак с участниками форума «Бизнес-пробуждение: Big Money» в «Чижовка-Арене». Тони Роббинс — это популярный автор книг по саморазвитию и ведущий семинаров.

Известная ведущая, экс-кандидат в президенты России, автор и ведущая YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» вечером 19 сентября около часа выступала на форуме, который прошел при поддержке МТБанка. Среди зрителей — бизнесмены и стартаперы, люди, которые хотят начать свое дело или просто быть более эффективными в работе. Собчак рассказала, как построить личный бренд и монетизировать его, а TUT.BY записал самые интересные, на наш взгляд, моменты со встречи.

Какие вопросы надо задать самому себе

— Большинство людей, которые состоялись, не всегда даже в очень взрослом возрасте точно понимают, чем они хотят заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Есть такие счастливые люди, но их меньшинство. Таким людям я лично всегда очень завидую. У меня тоже была такая одноклассница: в 6 классе Лиля мне заявила, что хочет стать врачом. Сейчас она уже возглавляет кафедру, она прекрасный врач, у нее огромное количество благодарных пациентов. В будущем она мечтает открыть свою клинику. И я уверена, что она это сделает. Но это скорее исключение, чем правило, когда человек с самого начала решил, кем он хочет быть, понял, что это его призвание и стал этим заниматься. И чтобы так произошло, нужно задать самому себе главные вопросы: куда я живу, знаю ли я свой двигатель и делаю ли я каждый день что-то, что приближает меня к цели?





Что сделает нас успешными

— Знаете, почему родители постоянно спрашивают детей, кем они хотят быть? Вот это всегда: Ванечка, Машенька, ну скажи, кем ты хочешь быть? Ванечка говорит: «Пожарником». И все дружно ржут, потому что понимают, что Ванечка просто маленький, и когда он вырастет, поймет, что быть пожарником — это не круто, а вот менеджером «Газпрома» — то, что надо. Но на самом деле, Ваня, который говорит, что хочет стать пожарником, или Сашенька, который говорит, что хочет стать космонавтом, они гораздо умнее, чем их взрослые родители. Потому что они говорят о том, чего хотят здесь и сейчас. В данный момент им очень интересна красная пожарная машина и кажется, что на ней работать — это дико классно. И поэтому у них в этот момент все бы могло получиться, если бы они были чуть постарше. Проблема, что мы, вырастая и понимая, как устроена жизнь, как зарабатываются деньги, что такое стабильная работа, начинаем подстраивать себя и закрывать свои желания в обмен на то, что нам надо.

Вот я, конечно, хочу заниматься рыбалкой, но это же хобби, это же несерьезно, поэтому работать я буду адвокатом. В итоге и адвокат получается хреновый, и на рыбалку, дай Бог, раз в полгода выберешься. Я утверждаю, что вы сможете заработать деньги и стать успешными, и добиться того, чего захотите, только при одном условии: если будете заниматься тем, что по-настоящему любите.

Что вы можете делать максимально долго

— Если вы еще не определились, кем хотите быть, у вас есть прекрасная возможность задать себе очень простой вопрос, который сразу даст ответ: чем вы можете заниматься максимально долго? Вот в моем случае в свое время был такой ответ на этот вопрос: я очень люблю общаться с людьми. Казалось бы, что может вырасти из этого навыка? На самом деле, может вырасти прекрасная профессия интервьюера и журналиста.





Подумайте, что вы можете делать максимально долго. Это главный вопрос, который приблизит вас к выбору работы вашей мечты. И даже, если ответ будет максимально тупой, даже если вам стыдно сказать, что это — ходить по магазинам и выбирать себе красивые шмотки, не начинайте клясть себя и обвинять, что вы какая-то не такая, раньше времени. Даже из этого желания можно вырастить прекрасную профессию. Можно сделать так, что ваша любовь к шмоткам станет первым шагом, чтобы стать лучшим байером в Минске, работать в самом классном бутике, потом открыть свой собственный или сделать инстаграм-магазин, или быть выдающимся стилистом и работать в классном модном журнале.

Зачем вести дневник

— Делаете ли вы реально сегодня то, что приблизит вас к мечте? Я всегда советую классный способ: заведите дневник, поставьте в конце него цель, а дальше начните обратный отсчет. Если ваша цель открыть модный ресторан в центре Минска, начните с предпоследнего дня перед открытием этого ресторана. В этом дневнике напишите, что в этот день я должен буду поправлять салфетки и покупать живые цветы, и ставить в вазы в этом ресторане. А за три дня до открытия — я должен постелить скатерти, за неделю до открытия — я должен закончить организацию кухни и найма персонала. За две недели до открытия — я должен то-то, то-то, то-то. Не идите планом, которые никогда обычно не реализовывается: хочу открыть ресторан, нужны деньги — и дальше ты сидишь и думаешь, что у меня же нет денег, как я открою ресторан. Начните с обратного пути, перемотайте пленку назад, как будто вы в ускоренном режиме смотрите фильм, который разворачивается в другую сторону. И как только будете знать каждый шаг, который делаете задом наперед, вы в конце концов придете к этой первой точке, когда вам понадобятся и деньги, и возможности. Но вы настолько хорошо будете себе представлять весь этот процесс, что за кредитом, помощью друзей, партнерами будете идти с другим ощущением. Поверьте, это прямо испробовано на себе, на многих моих друзьях. Это точно работает. Главное, не поленитесь завести себе такой дневник.

Как это — идти к своей цели

— Очень часто нам кажется, что мы идем к цели, но на самом деле нет. Люди упорно идут в мясной магазин и просят продать им рыбу. Им говорят: «Ребята, у нас мясной». Но они все равно просят продать им рыбу. Что я имею ввиду? Вот, например, вы весите 120 килограмм и хотите стать балериной. Что значит, синхронизировать вектор? Это значит понять, что-либо ты действительно хочешь стать балериной и надо начать жестко худеть, садиться на диету, отказываться от очень многих вещей. Либо надо принять себя со всеми 120 килограммами, понять, что невозможно с таким весом быть примой Мариинки и пойти работать в шоу толстушек. Это тоже может быть классно, там тоже может быть весело и круто можно заработать.





Вопрос в том, что люди, как правило делают так: я вешу 120 килограмм, но хочу быть балериной. Я ничего не делаю, чтобы весить меньше, но я очень хочу быть балериной, и я виню весь мир вокруг себя, что у меня это не получается. Мы все время предъявляем миру какие-то претензии, но при этом сами не готовы принять волевое решение: либо ты выбираешь одно, либо — другое. И на каждом из этих путей будут какие-то жертвы. Если ты хочешь всю жизнь пролежать на диване или заниматься семьей, или быть домохозяйкой — это не плохо и не хорошо, это просто некий путь. Но не надо лежать на диване и все время жаловаться на то, что не можешь совершить какой-то амбициозный проект.

Кто такие люди-бренды

— Бренд — это сегодняшняя новая экономика. Если в вашей работе нет ничего выдающегося, то независимо от того, как хорошо вы работаете, вас все равно не заметят. А что значит, если вас не заметят? Значит, вам не станут платить больше за вашу работу. Вы либо бренд в сегодняшней реальности, либо выбываете из гонки. Бренд — это нечто неосязаемое, на мой взгляд, что при помощи личности оказывает важное влияние на субъективный опыт человека, эмоции и ассоциации. Это то, что сразу у вас ассоциируется с каким-то человеком, образом и дарит вам какое-то особое ощущение. В этом смысле вы знаете людей-брендов из разных областей. Это люди, которые иногда, может быть, не самые выдающиеся, но за счет того, что они сделали свой бренд, они имеют 100% авторитет в своей области. Условно, психолог Лабковский (Михаил Лабковский. — Прим. TUT.BY) объективно не единственный психолог на всю страну. Но это человек, который сумел из своих психологических курсов сделать бренд и у него миллионная аудитория. И может быть, какой-нибудь психолог Пупкин мог бы помочь кому-то не меньше и, может быть, даже знает больше, но в этой гонке у Пупкина нет шансов.





Почему не надо бояться своей высокой цены

— Иногда вы просто боитесь назвать себе высокую цену. Не бойтесь. Иногда именно это может сделать так, чтобы ваш товар продавался. Известный факт: несколько лет назад компания Hermes, выпускающая самые дорогие в мире сумки, сделала исследование, что, может быть, стоит увеличить производство и сократить цену на этот вид товара. На что исследователи McKinsey сказали им этого не делать. Если сумки будут стоить чуть дешевле, их перестанут покупать. В том, что они такие дорогие, есть часть этой мечты и часть той истории, почему люди хотят их купить.

Поэтому подумайте, какую зарплату вы хотели бы получать в год и просто умножьте эту цифру на два, и поставьте себя в ту ситуацию, в которой вы стоите этих денег, и начинайте этому соответствовать. Вроде это вещь, которая происходит в голове, вам еще пока никто этих денег не платит, но уже что-то начало меняться.

Зачем приходить первым на работу

— Если вы хотите зарекомендовать себя лучшим сотрудником и ищете повышение, вам надо просто ставить будильник на полчаса раньше и приходить всегда первым в офис. Вам кажется, что этого никто не замечает. Спросите меня, я всегда знаю, кто у меня в команде самый обязательный сотрудник. Я всегда знаю, кто у нас приходит раньше всех, и конечно же, этих людей я замечаю и каким-то образом благодарю: либо бонусами, либо повышением. Маленькие вещи, которые вам кажутся несущественными, формируют отношение к вам у начальника, человека, с которым вы работаете.





Как Сардиния стала островом для богатых

— Расскажу вам о прекрасном эпизоде, когда в 60-е годы большие предприниматели решили купить в Италии маленький остров под названием Сардиния. Я его очень люблю, езжу туда отдыхать, считаю, что это Рай на Земле. Так вот, меня поразила история этого острова. В 60-е годы это был очень бедный остров с ужасными трехзвездочными Holiday Inn, где ползали тараканы, и никто не хотел туда ехать, потому что это было далеко и не было никакой инфраструктуры. Этот остров купили и решили развивать. Был заказан огромный отчет у всемирно известного консалтингового бюро McKinsey. Страничка этого отчета до сих пор висит на главной площади главного города этого острова. Конечно, McKinsey, взяв безумные деньги, составили восемь томов отчета, но в итоге все сводилось к одной страничке, где было написано, что надо повысить цены в десять раз, построить два супердорогих отеля и сделать остров курортом для богатых. В итоге сейчас это все тот же остров с не всегда удобной логистикой, но это стало самым большим его преимуществом. Потому что люди хотят уединения, они не хотят толп туристов, поэтому готовы платить безумные деньги за отели и маленькие каморки на Сардинии.

Почему важно не бояться

— Страх — это самая мощная энергия, которая у нас есть. Сомнение и страх — это то, что сдерживает нас всех от развития. Наверное, самый частый вопрос мне, когда я начинала что-то новое, который задавали журналисты: а вдруг у вас это не получится, вдруг вы не сможете, вы участвуете в выборах, вы же не выиграете, зачем, вы стали заниматься ресторанами, вы же никогда этого не делали, зачем?





Друзья, это абсолютно советская вещь, с которой я борюсь пока в собственной семье и на мастер-классах, в которых принимаю участие. Это вещь, которая почему-то очень сильна на постсоветском пространстве. Она о том, что не дай Бог, у тебя что-то не получится. Нам всем крайне страшно облажаться. Это и есть главная проблема. Не бойтесь лажать. Если ты упал, ничего срашного в этом нет. Ты не можешь научиться играть в теннис, если сто раз не упал мячик, если ты не держишь ракетку криво… Так когда-то было у всех. Не надо ждать и готовиться к мегамасштабному проекту, который вы наконец-таки реализуете. Не будет ни подходящего времени для этого проекта, ни возможностей. Никогда. Возможности есть сегодня, здесь и сейчас. И они заключаются только в том, что вам не страшно, что у вас не получится.