Будь внимателен, пешеход!

Источник материала: Чырвоны прамень

Дорога — место повышенной опасности. На этом был сделан основной акцент во время профилактического мероприятия «День вежливого пешехода и водителя», который прошёл 17 октября.

Инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Чашникского РОВД Сергей Климчук совместно с учащимися СШ №1 райцентра напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.





Мальчишки и девчонки благодарили водителей, вежливо пропускающих пешеходов, использующих ремни безопасности и специальные удерживающие средства для перевозки детей.

Пешеходам напомнили о правилах перехода дороги, о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток, чтобы водители смогли издалека их заметить. Всем нарушителям в этот день были розданы листовки-памятки о неукоснительном соблюдении ПДД. На дороге не должно быть спешки, ошибки она тоже не прощает. К тому же взрослые должны служить примером для детей.

Основная цель подобных акций — профилактика дорожно-транспортного травматизма. А любая информация лучше всего запоминается вместе с положительными эмоциями.

Завершилось профилактическое мероприятие «День вежливого пешехода и водителя» беседой со школьниками. Инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Чашникского РОВД Сергей Климчук напомнил мальчишкам и девчонкам о правилах поведения на дороге, подчеркнул, как важно переходить проезжую часть и ездить на велосипедах только в установленных местах и другое. Сотрудник ОГАИ порекомендовал ребятам прикрепить к портфелям и верхней одежде световозвращающие элементы. Дорога требует от юного пешехода повышенной осторожности и внимания.

Кстати: световозвращающие элементы в райцентре можно приобрести в магазинах «Визит», «Гармония», «Культтовары» и других.

Наталья CТУКАЛОВА.