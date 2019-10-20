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Будь внимателен, пешеход!

21.10.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Дорога — место повышенной опасности. На этом был сделан основной акцент во время профилактического мероприятия «День вежливого пешехода и водителя», который прошёл 17 октября.
Инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Чашникского РОВД Сергей Климчук совместно с учащимися СШ №1 райцентра напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Будь внимателен, пешеход!

Инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Чашникского РОВД Сергей Климчук инструктирует учащихся СШ №1 райцентра о безопасном поведении на дорогах.

Мальчишки и девчонки благодарили водителей, вежливо пропускающих пешеходов, использующих ремни безопасности и специальные удерживающие средства для перевозки детей.
Пешеходам напомнили о правилах перехода дороги, о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток, чтобы водители смогли издалека их заметить. Всем нарушителям в этот день были розданы листовки-памятки о неукоснительном соблюдении ПДД. На дороге не должно быть спешки, ошибки она тоже не прощает. К тому же взрослые должны служить примером для детей.

Основная цель подобных акций — профилактика дорожно-транспортного травматизма. А любая информация лучше всего запоминается вместе с положительными эмоциями.

Завершилось профилактическое мероприятие «День вежливого пешехода и водителя» беседой со школьниками. Инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Чашникского РОВД Сергей Климчук напомнил мальчишкам и девчонкам о правилах поведения на дороге, подчеркнул, как важно переходить проезжую часть и ездить на велосипедах только в установленных местах и другое. Сотрудник ОГАИ порекомендовал ребятам прикрепить к портфелям и верхней одежде световозвращающие элементы. Дорога требует от юного пешехода повышенной осторожности и внимания.

Кстати: световозвращающие элементы в райцентре можно приобрести в магазинах «Визит», «Гармония», «Культтовары» и других.

Наталья CТУКАЛОВА.

 

 

 

 

 

 

 
 
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Дорога — место повышенной опасности. На этом был сделан основной акцент во время профилактического мероприятия «День вежливого пешехода и водителя»,
 
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