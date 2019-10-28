«Если б я был мэром». Владимир предлагает создать в Витебске Парк советского периода - для нас и туристов

Источник материала: Tut.by

Чего не хватает Витебску? Куда перенести памятник Ленину с одноименной площади? Как привлечь в город туристов? На эти и другие вопросы отвечает горожанин Владимир Ткаченко в своей заявке на наш конкурс «Если б я был мэром» .



Справа — костел Святого Антония. Фотоколлаж Виктора Борисенкова

Восстановить знаковые исторические здания

Витебск имеет все шансы стать известным туристическим центром. В городе уже сделано немало для возрождения архитектурного наследия. Но есть объекты, восстановление которых крайне необходимо — это Николаевский собор и костел Святого Антония.

В Ратуше должен появиться информационный центр, для него, на мой взгляд, идеально подошло бы помещение бывшего офиса Velcom.

Когда областное управление КГБ переедет в новое здание, бывший губернаторский дворец нужно передать краеведческому музею. Это учреждение необходимо модернизировать и создать условия, при которых оно станет коммерчески успешным.

Хочется, чтобы по городу ходили экскурсионные автобусы, оформленные в стиле произведений Шагала и Малевича. Они могли бы стать одной из достопримечательностей нашего города.

Необходимо сделать реконструкцию в районе Дома-музея Марка Шагала, вернув улице Покровской исторический облик. Стоит восстановить Большую Любавичскую синагогу, руины которой сохранились на улице Революционной. Там можно организовать Музей еврейского наследия. Он поможет развивать «ностальгический туризм»: т.е. Витебск смогут посещать люди, чьи предки тут жили.



Площадь Ленина в Витебске

Вернуть сквер на площади Победы и создать «Парк советского периода»

Было бы очень правильно вернуть площади Победы первоначальный вид, возродив на ней сквер. А центром массовых гуляний может стать нынешняя площадь Ленина — при условии ее полной реконструкции.

Памятник Ленину можно перенести в другое место. Куда? Как вариант — в «Парк советского периода». Нечто подобное можно организовать в Мазурино. Там можно разместить аттракционы в ретростиле, кафе, кинозал, танцплощадку и т.п. В этом же парке сделать площадку для некоторых советских памятников, которые сегодня неактуальны в центре города. Такой парк был бы интересен и старшему поколению, и молодежи, и иностранным туристам.

Еще одно необходимое городу мероприятие — окончательный перенос зоопарка в Билево. Дополнением к нему мог бы стать приведенный в порядок заказник «Чертова борода», находящийся на окраине включенной в городскую черту деревни Орехово. Поток посетителей в заказник положительно бы сказался и на развитии этого населенного пункта, где даже нет асфальта.

Заварить мусоропроводы, установить автоматы для сбора тары

Невозможно представить перспективное развитие города без улучшения экологии. Огромная свалка на окраине Витебска — это страшный «памятник» нашей безответственности, неблагодарности и недальновидности.

Важно, чтобы все жители наконец научились сортировать отходы. Но для этого необходимо переоборудовать площадки с мусорными контейнерами, установить в городе соответствующие урны, заварить везде мусоропроводы. За несоблюдение раздельного сбора мусора необходимо ввести финансовую ответственность.

В торговых центрах нужно установить автоматы, куда население сможет сдавать пластиковую, стеклянную и алюминиевую тару, и получать за это чек. Его можно отоварить в этом же магазине. Такая система работает во многих европейских странах.

Правильно собранный мусор пойдет на переработку, что позволит построить завод соответствующего профиля. При соблюдении экологических норм он будет совершенно безвредным для окружающей среды (как, например, подобный завод в центре Копенгагена).

А отходы могут идти не только на вторичную переработку, но и стать сырьем для производства биотоплива, на котором могли бы работать городской транспорт и коммунальная техника. Такая система может стать очень эффективной: Швеция, например, импортирует мусор из соседней Норвегии, т.к. своих отходов на все эти нужды не хватает!



Электробус в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пустить электробусы, экотакси

Городской транспорт на биотопливе должен развиваться бок о бок с электрическим. Показателен в этом плане пример Минска, где уже сегодня эффективно работают электробусы белорусского производства.

Витебск же мог бы стать первым в республике, запустив экологическую службу такси с использованием электромобилей — почему нет?! И не забываем про традиционные для нашего города трамваи и троллейбусы.

Экологический общественный транспорт стал бы особенно эффективным, если бы был бесплатным. Например, в Таллине для местных жителей — проезд бесплатный. В результате транспортная загрузка города значительно снижена, а экологическая обстановка год от года улучшается.

Город также должен получить полноценную сеть велодорожек, точки проката велосипедов и электросамокатов.

Необходимо увеличивать количество зарядных станций для электромобилей. А для их пропаганды можно запустить систему каршеринга. И это необязательно должны быть дорогие электромобили марки Tesla. Если белорусам удастся-таки сделать свой электромобиль, можно задействовать его.

Оборудовать эскалаторы на мосту на железнодорожном вокзале

Необходимо обратить внимание на «ворота города»: вокзал, аэропорт, автомобильные въезды. Особенно нуждается в реконструкции улица Гагарина.

На железнодорожном вокзале главная проблема — переходной мост: лестницы нужно заменить эскалаторами, приспособленными в том числе для пассажиров с колясками и инвалидов. А еще мост можно разрисовать снаружи в стиле произведений Малевича, а внутри поместить репродукции работ Шагала.

Аэропорт же необходимо модернизировать и активнее использовать, возрождая регулярные рейсы и привлекая иностранные авиакомпании.

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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