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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские голуби смогут участвовать в международных соревнованиях Международная федерация спортивного голубеводства вот-вот примет под свое крыло белорусов. Чуть более года отделяет отечественных разводчиков голубей от участия...

Международная федерация спортивного голубеводства вот-вот примет под свое крыло белорусов. Чуть более года отделяет отечественных разводчиков голубей от участия в крупных мировых соревнованиях. Хотя в стране все меньше становится действительно верных своему делу птицеводов (их осталось меньше трех десятков), на соревнованиях крылатые подопечные показывают достойные результаты.отправился в гости к столичным разводчикам не только пернатых спортсменов, но и настоящих артистов. На первом этаже этой пернатой многоэтажки живут спортсмены в отставке. Не менее именитые, чем соседи сверху, но теперь они передают свою результативную генетику новому потомству. Анатолий Вебер не жалеет для своих подопечных ни времени ни сил. В ответ эта впечатляющая коллекция. В рационе не только зерно и витаминные добавки, но и мелкие камушки для лучшего пищеварения. Уверяет: голуби издали узнают именно его голос. Хотя кроткий характер практически улетучивается, как только птицы станут сытыми. Но все равно они чудом находят родное гнездо. К слову, финиш на всех соревнованиях голубей всегда - дома. Их скорость и время лета фиксирует компьютер с помощью датчиков в кольцах на лапках. Именно когда эти данные специфицирует международная федерация, и смогут белорусские птицы показать себя за рубежом. Кроме спортсменов у Анатолия есть и декоративные птахи.