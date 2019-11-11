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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

12.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
Работниками инспекции надзора и профилактики Пинского ГРОЧС  проведен мониторинг филиала ПУП «Пинскдрев-Евро-Мебель»-«Фабрика мягкой мебели», расположенного по адресу: г. Пинск,  ул. Степная, 17. В  рамках проведения мониторинга  выявлен ряд нарушений. При проведении мониторинга изучено качество осуществления работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения ПСУП «ПИНСКДРЕВ-ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС». В  рамках проведения мониторинга  нарушений не выявлено. В соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», директору филиала ПУП «Пинскдрев-Евро-Мебель»-«Фабрика мягкой мебели» Качановскому Виктору Васильевичу направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара

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В соответствии с пунктом 123 плана выборочных проверок на второе полугодие 2019 года в Брестской области, в период с 18 сентября по 25 октября 2019 года работники инспекции надзора и профилактики Пинского ГРОЧС провели проверку соблюдения сельскохозяйственным унитарным предприятием «Кончицы АГРО» Брестская область, Пинский р-н, д. Кончицы, ул. Советская, д.5, законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Пожарная безопасность, в соответствии со ст.14 «Обеспечение пожарной безопасности» Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности» обеспечивается приведением объектов в такое состояние, при котором исключается возможность возникновения пожара либо обеспечивается защита людей и материальных ценностей от пожара. Обеспечение пожарной безопасности является обязанностью руководителя. На предприятии не в полной мере создан соответствующий противопожарный режим, чему свидетельствует ряд выявленных нарушений. Не создана система обучения, что способствует низкому уровню знаний работниками предприятия требований по обеспечению пожарной безопасности. Порядок и качество проведения противопожарного инструктажа на проверяемом объекте требует совершенствования и более ответственного подхода. Вопросом обеспечения пожарной безопасности не уделяется должного внимания. На объекте не организована работа пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины. Результаты проверки указывают на отсутствие контроля со стороны руководства на выполнение противопожарного режима должностными лицами, а также на необходимость введения в практику применения мер дисциплинарного воздействия  к работникам организации.  По результатам проверки вручено предписание. Руководитель объекта Невар С.В. привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара

 
 
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