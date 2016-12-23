Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат матча с «Юностью» (2:3 Б).

– Проиграли матч, можно сказать, полностью. Удивительно, что у нас просто выпадали звенья. Звено Развадовского по броскам проиграло. Одним звеном ничего не выиграть. К сожалению, по броскам преимущество было на стороне противника. Хотя мы знали, что будет нелегко. Очень много людей у нас выпадает. В зачет нападающим из игр с командами первой шестерки можно занести в актив только предыдущий матч в Молодечно. А так проблем больше, чем ожидалось.

– Может быть, команда просто недонастроилась?

– Нет. Этого, кстати, не было. К игре готовились серьезно. Просто бездарно начали. Первый период сразу провалили, второй, вроде как, сыграли, а в третьем было очень много удалений.

– Не раздражает, что «Неман» дышит в спину?

– Нет. Важно то, что сказал в начале. Почему так выпали три звена? Играет только тройка Корсо. Остальных хоккеистов в матчах первой шестерки не видно. Кроме матча в Молодечно, очки, по сути дела, ни у кого не набираются. Все понимают, что дома нужно выигрывать. Но как можно победить, проигрывая по броскам, по нашим данным, 20 на 44? О каком плей-офф можно говорить? Некоторые думают, что победы свалятся с небес? Как играют Туркин, Ефименко, Парфеевец? Вообще их нет.

– Двоих из них вызывали в сборную. Может, «наелись»?

– Может. Оттуда часто приезжают в непонятном состоянии. Вы видели сегодня Развадовского на льду? Игрок сборной. Может, ее надо называть сборной клубов Беларуси? – сказал Захаров.