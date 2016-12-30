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СМИ посчитали, сколько Шумахер потратил на свое лечение
30.12.2016 20:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который восстанавливается после тяжелой травмы головы, за три года лечения потратил порядка 17 миллионов долларов (около 13,8 миллиона фунтов стерлингов), сообщает
Легендарный автогонщик пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года. Спортсмен получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.
На территории виллы была построена небольшая клиника. Шумахер находится под присмотром 15 специалистов, находящихся с ним круглосуточно. Ранее сообщалось, что реабилитация Шумахера обходится в 100 тысяч фунтов в неделю. В эту сумму входят расходы на лечение, заработную плату и аренду медицинского оборудования. Теперь еженедельные затраты, согласно данным издания, составляют до 115 тысяч фунтов в неделю.
По информации Daily Star, жена Шумахера Коринна с момента инцидента продала дом семьи в Норвегии и личный самолет.
Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало. Периодически в СМИ появляются сообщения, что он находится при смерти либо то, что он уже может самостоятельно передвигаться. Однако все эти слухи опровергались родственниками пилота "Формулы-1".
В начале июля этого года менеджер немецкого пилота Сабине Кем сообщила, что Шумахер продолжает лечение, "но ситуация так сложна, что нельзя раскрывать подробности", а перед Рождеством заявила, что заявление о текущем состоянии титулованного автогонщика делать не планируется.
Шумахер выступал в "Формуле-1" с 1991 по 2012 год за команды "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами "Формулы-1" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (5).
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Недельный курс лечения обходится Шумахеру в 115 тысяч фунтов, вместе с тем о состоянии легендарного гонщика ничего не сообщается.
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