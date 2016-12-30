МИНСК, 29 дек — Sputnik. Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который восстанавливается после тяжелой травмы головы, за три года лечения потратил порядка 17 миллионов долларов (около 13,8 миллиона фунтов стерлингов), сообщает Mirror .

Легендарный автогонщик пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года. Спортсмен получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

На территории виллы была построена небольшая клиника. Шумахер находится под присмотром 15 специалистов, находящихся с ним круглосуточно. Ранее сообщалось, что реабилитация Шумахера обходится в 100 тысяч фунтов в неделю. В эту сумму входят расходы на лечение, заработную плату и аренду медицинского оборудования. Теперь еженедельные затраты, согласно данным издания, составляют до 115 тысяч фунтов в неделю.

По информации Daily Star, жена Шумахера Коринна с момента инцидента продала дом семьи в Норвегии и личный самолет.

Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало. Периодически в СМИ появляются сообщения, что он находится при смерти либо то, что он уже может самостоятельно передвигаться. Однако все эти слухи опровергались родственниками пилота "Формулы-1".

В начале июля этого года менеджер немецкого пилота Сабине Кем сообщила, что Шумахер продолжает лечение, "но ситуация так сложна, что нельзя раскрывать подробности", а перед Рождеством заявила, что заявление о текущем состоянии титулованного автогонщика делать не планируется.

Шумахер выступал в "Формуле-1" с 1991 по 2012 год за команды "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами "Формулы-1" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (5).