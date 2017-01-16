Директор «Минска» Игорь Шлойдо поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате Беларуси.

«Лимит на легионеров? Футбольный клуб «Минск» не против того, чтобы у нас играли легионеры. Почему бы и нет, если это футболисты хорошего уровня? Если они придадут чемпионату красоту, если они помогут клубам достигать результатов на международной арене, создадут определенную конкуренцию в клубах. Хорошие легионеры не помешают ни одному чемпионату.

Моя мечта, чтобы через несколько лет в ФК «Минск» играли только минчане и только воспитанники школы клуба. Например, «Атлетик», где играют только баски. Думаю, такой подход заслуживает уважения», – сказал Шлойдо в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».