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Денис Шунто: «С главным тренером определимся не ранее следующей недели»
17.01.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, когда в команде появится главный тренер.
С главным тренером определимся не ранее следующей недели. В первом товарищеском матче с минским «Динамо» (21 января) коллективом будут руководить люди, которых видите сегодня на тренировке, – сказал Шунто.
Напомним, накануне тренерский штаб «Крумкачоў»
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Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, когда в команде появится главный тренер.
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