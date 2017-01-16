Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о том, когда в команде появится главный тренер.

С главным тренером определимся не ранее следующей недели. В первом товарищеском матче с минским «Динамо» (21 января) коллективом будут руководить люди, которых видите сегодня на тренировке, – сказал Шунто.

Напомним, накануне тренерский штаб «Крумкачоў» пополнил Иван Биончик.