﻿ Антон Матвеенко стал игроком «Витебска». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Антон Матвеенко стал игроком «Витебска»

20.01.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший полузащитник «Минска» Антон Матвеенко подписал контракт с «Витебском».

Предыдущий сезон хавбек начинал в «Белшине», где забил 3 гола и отдел 3 голевые передачи. Далее футболист в том же сезоне перебрался в «Минск», где сумел дважды отличиться и отдать две голевые передачи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший полузащитник «Минска» Антон Матвеенко подписал контракт с «Витебском».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Комментатор ESPN отстранен от трансляций Australian Open за замечание о Винус Уильямс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика