Бывший полузащитник «Минска» Антон Матвеенко подписал контракт с «Витебском».

Предыдущий сезон хавбек начинал в «Белшине», где забил 3 гола и отдел 3 голевые передачи. Далее футболист в том же сезоне перебрался в «Минск», где сумел дважды отличиться и отдать две голевые передачи.