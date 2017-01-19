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Антон Матвеенко стал игроком «Витебска»
20.01.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший полузащитник «Минска» Антон Матвеенко подписал контракт с «Витебском».
Предыдущий сезон хавбек начинал в «Белшине», где забил 3 гола и отдел 3 голевые передачи. Далее футболист в том же сезоне перебрался в «Минск», где сумел дважды отличиться и отдать две голевые передачи.
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Бывший полузащитник «Минска» Антон Матвеенко подписал контракт с «Витебском».
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