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Витус не входит в сферу интересов БАТЭ
23.01.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник, близкий к БАТЭ, опроверг информацию о том, что Максим Витус находится в сфере интересов борисовской команды.
Напомним, ранее
Сезон 2016/17 Витус провел в хорватском «Сплите», за который сыграл в 11 матчах. Полная статистика
Ранее сообщалось о том, что интерес к Витусу проявляли
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Источник, близкий к БАТЭ, опроверг информацию о том, что Максим Витус находится в сфере интересов борисовской команды.
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