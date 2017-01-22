Источник, близкий к БАТЭ, опроверг информацию о том, что Максим Витус находится в сфере интересов борисовской команды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что такой интерес со стороны БАТЭ существует.

Сезон 2016/17 Витус провел в хорватском «Сплите», за который сыграл в 11 матчах. Полная статистика здесь.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Витусу проявляли «Шахтер» и брестское «Динамо».