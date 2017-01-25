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НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Ютой», «Оклахома-Сити» примет «Даллас» и другие матчи
26.01.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг, 26 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Ютой», «Оклахома-Сити» примет «Даллас».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В четверг, 26 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Ютой», «Оклахома-Сити» примет «Даллас».
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