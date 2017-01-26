Портал MyNHLTradeRumors.com представил отчет о средней посещаемости матчей команд НХЛ после 20 игр, проведенных на своей арене.

Лидирует по этому показателю «Чикаго», матчи которого в среднем посещают 21 594 зрителей, а заполняемость арены составляет 109,5%.

«Чикаго» опередил «Монреаль» (21 289, 100,1%) и «Торонто» (20 211, 113,1%).

При этом у 15 команд процент посещаемости равен либо превышает 100%, у 21 команды – он выше 95%.

У семи команд средняя заполняемость арены на домашних играх ниже 84%, у четырех – ниже 80%.

Худшая посещаемость у «Каролины» – 11 736 зрителей в среднем и показатель заполняемости 62,8%.











