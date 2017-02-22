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The Daily Mail: «Лестер» уволил Раньери
23.02.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Лестер» уволил главного тренера Клаудио Раньери.
Руководство клуба недовольно последними результатами команды, которая борестя за выживание в АПЛ.
Представители «Лестера» отказались комментировать информацию об увольнении Раньери.
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«Лестер» уволил главного тренера Клаудио Раньери.
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