﻿ Лукашенко подписал указ о строительстве РНПЦ, стрелкового комплекса в Уручье, спортивный зал РУОРа, а также о благоустройстве Стаек. 21.by
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Лукашенко подписал указ о строительстве РНПЦ, стрелкового комплекса в Уручье, спортивный зал РУОРа, а также о благоустройстве Стаек

14.03.2017 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании строительства (реконструкции) отдельных спортивных объектов.

В числе таких объектов: здание Республиканского научно-практического центра спорта, спортивно-стрелковый комплекс в Уручье, многопрофильный спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, инженерные сети и благоустройство Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки».

Строительство этих объектов было начато ранее в соответствии с планами развития спортивной инфраструктуры за счет средств государственной инвестиционной программы.

Для своевременного ввода в эксплуатацию указанных объектов, которые также планируется задействовать при проведении Европейских игр 2019 года, будут привлечены кредитные средства ОАО «Банк развития».

Строительство нового РНПЦ обойдется Беларуси в 12 млн евро

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании строительства (реконструкции) отдельных спортивных объектов.

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