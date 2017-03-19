Тренер Андрей Скабелка прокомментировал слухи, связывающие его с «Авангардом».

Ранее сообщалось , что Скабелка возглавит омскую команду.

«Я ничего не подписывал ни с «Авангардом», ни с кем другим», – сказал тренер.