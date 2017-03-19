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Андрей Скабелка: «Я ничего не подписывал ни с «Авангардом», ни с кем другим»
20.03.2017 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер Андрей Скабелка прокомментировал слухи, связывающие его с «Авангардом».
Ранее
«Я ничего не подписывал ни с «Авангардом», ни с кем другим», – сказал тренер.
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Тренер Андрей Скабелка прокомментировал слухи, связывающие его с «Авангардом».
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