|
Владислав Космынин: «Переход в «Алмалык»? Решил покинуть белорусский чемпионат, потому что наш футбол с каждым годом деградирует»
20.03.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Владислав Космынин рассказал о решении перейти «Алмалык» из Узбекистана.
– По окончанию чемпионата, со мной связался агент и предложил несколько вариантов из зарубежных лиг. Было 3 хороших варианта : «Факел» (Россия), «Арка» (Польша), «Алмалык» (Узбекистан). Руководители узбекистанского клуба были первыми, кто мной заинтересовался, но я спешить ответ не давал, т.к. первые варианты меня больше привлекали. Но от них я никакого конкретного ответа не дождался, поэтому решил поехать на просмотр в Узбекистан. Потренировался с этой командой неделю, сыграл в спарринге. Тренер остался мною доволен и мне предложили контракт. Я взял время на раздумье, а позже и подписал контракт.
- Какие факторы тебя подкупили?
– Первое, конечно, это тренер. Виктор Кумыков – опытный специалист, добивался неплохих успехов с «Шахтером» из Казахстана в Лиге Чемпионов. Также удовлетворили меня условия проживания, питаний, стадион. Не скрою, финансовая составляющая тоже сыграла свою роль. В последние сезоны мне попадались белорусские клубы, у которых были проблемы с финансами. Поэтому я решил покинуть наш белорусский чемпионат, потому что наш футбол с каждым годом деградирует, – рассказал Космынин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владислав Космынин: «Переход в «Алмалык»? Решил покинуть белорусский чемпионат, потому что наш футбол с каждым годом деградирует»
Белорусский защитник Владислав Космынин рассказал о решении перейти «Алмалык» из Узбекистана.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии