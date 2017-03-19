﻿ Владислав Космынин: «Переход в «Алмалык»? Решил покинуть белорусский чемпионат, потому что наш футбол с каждым годом деградирует». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владислав Космынин: «Переход в «Алмалык»? Решил покинуть белорусский чемпионат, потому что наш футбол с каждым годом деградирует»

20.03.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский защитник Владислав Космынин рассказал о решении перейти «Алмалык» из Узбекистана.

– По окончанию чемпионата, со мной связался агент и предложил несколько вариантов из зарубежных лиг. Было 3 хороших варианта : «Факел» (Россия), «Арка» (Польша), «Алмалык» (Узбекистан). Руководители узбекистанского клуба были первыми, кто мной заинтересовался, но я спешить ответ не давал, т.к. первые варианты меня больше привлекали. Но от них я никакого конкретного ответа не дождался, поэтому решил поехать на просмотр в Узбекистан. Потренировался с этой командой неделю, сыграл в спарринге. Тренер остался мною доволен и мне предложили контракт. Я взял время на раздумье, а позже и подписал контракт.

- Какие факторы тебя подкупили?

– Первое, конечно, это тренер. Виктор Кумыков – опытный специалист, добивался неплохих успехов с «Шахтером» из Казахстана в Лиге Чемпионов. Также удовлетворили меня условия проживания, питаний, стадион. Не скрою, финансовая составляющая тоже сыграла свою роль. В последние сезоны мне попадались белорусские клубы, у которых были проблемы с финансами. Поэтому я решил покинуть наш белорусский чемпионат, потому что наш футбол с каждым годом деградирует, – рассказал Космынин.

Куда белорусские футболисты уезжают в это межсезонье?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Владислав Космынин рассказал о решении перейти «Алмалык» из Узбекистана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Домрачева заработала в сезоне-2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусы в сумме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика