Белорусский защитник Владислав Космынин рассказал о решении перейти «Алмалык» из Узбекистана.

– По окончанию чемпионата, со мной связался агент и предложил несколько вариантов из зарубежных лиг. Было 3 хороших варианта : «Факел» (Россия), «Арка» (Польша), «Алмалык» (Узбекистан). Руководители узбекистанского клуба были первыми, кто мной заинтересовался, но я спешить ответ не давал, т.к. первые варианты меня больше привлекали. Но от них я никакого конкретного ответа не дождался, поэтому решил поехать на просмотр в Узбекистан. Потренировался с этой командой неделю, сыграл в спарринге. Тренер остался мною доволен и мне предложили контракт. Я взял время на раздумье, а позже и подписал контракт.

- Какие факторы тебя подкупили?

– Первое, конечно, это тренер. Виктор Кумыков – опытный специалист, добивался неплохих успехов с «Шахтером» из Казахстана в Лиге Чемпионов. Также удовлетворили меня условия проживания, питаний, стадион. Не скрою, финансовая составляющая тоже сыграла свою роль. В последние сезоны мне попадались белорусские клубы, у которых были проблемы с финансами. Поэтому я решил покинуть наш белорусский чемпионат, потому что наш футбол с каждым годом деградирует, – рассказал Космынин.

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