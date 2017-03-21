﻿ Георгий Кондратьев: «Нормальная у «Минска» молодежь. Не думаю, что набрать легионеров или белорусских гастарбайтеров – это вариант». 21.by
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Георгий Кондратьев: «Нормальная у «Минска» молодежь. Не думаю, что набрать легионеров или белорусских гастарбайтеров – это вариант»

21.03.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем оценил возможности команды.

- Вы обмолвились недавно, что молодежь не дотягивает до нужного уровня. Оговорена ли опция усиления состава посреди сезона, в случае если вдруг все пойдет совсем плохо?

– Да нормальная у нас молодежь! Осталось только подыскать форварда да поставить больных на ноги. Не думаю, что набрать легионеров или белорусских гастарбайтеров — это вариант. Делать ставку на людей, которые бегают из команды в команду, — бесперспективно. У такого коллектива нет будущего. Руководство приняло решение: играть своими воспитанниками. Я его поддерживаю. Может, в этом году в плане результата сделаем шаг назад. Но, уверен, спустя сезон или два, если сохранится костяк, «Минск» будет очень силен, – сказал Кондратьев.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем оценил возможности команды.

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