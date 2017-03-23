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Виталий Жуковский: «Как ни крути, скорее всего, будем в нижней части таблицы даже после первого круга»

24.03.2017 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о старте команды в сезоне с -7 очков.

– Морально готовы к тому, что, возможно, придется сделать тот самый шаг назад?

– Сложно ответить на этот вопрос. Что значит «шаг назад»? В плане результата? Если имеется в виду то, что мы будем ниже седьмого места – конечно, к этому готовы. С нас семь очков сняли – все мы взрослые люди, все понимаем. Но по-прежнему стараемся двигаться только вперед.

– А если «шаг назад» означает борьбу за выживание или даже вылет?

– Что будет, то будет. Все равно ведь команда будет под давлением. За круг можно набрать 45 очков. Сколько мы наберем – непонятно. От них нужно будет отнять семь. Как ни крути, скорее всего, будем в нижней части таблицы. Так что даже после половины чемпионата будем чувствовать пресс, хотя уже все забудут о том, что начинали с «минус семь». Мы ко всему готовы.

– Молчание о штрафе и договорных матчах помогло добиться поставленных целей?

– А это мы посмотрим по ходу сезона. Я понял одно: любой негатив вокруг команды ей на пользу не идет. А все продолжали задавать вопросы по этой теме, везде она звучала – в печати, по телевидению. Все читают и смотрят. Приняли решение больше по этому поводу ничего не говорить. Считаю, с тех пор атмосфера в раздевалке улучшилась.

– Однако межсезонье пройдет, и перед глазами будут уже и турнирная таблица, и «минус семь».

– Ну и что? Ну и пусть будет! На это, как и прежде, не будем обращать внимания, – сказал Жуковский.

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Виталий Жуковский: «Как ни крути, скорее всего, будем в нижней части таблицы даже после первого круга»

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о старте команды в сезоне с -7 очков.

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