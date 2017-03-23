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Бюджет «Ислочи» составит приблизительно 600 тыс долларов
24.03.2017 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бюджет «Ислочи» составит 600 тысяч долларов. Об этом сообщает «Прессбол».
«И во втором своем сезоне «Ислочь» и близко не будет дотягивать до среднего по лиге показателя размера бюджета
Цифра это не то чтобы взята с потолка, но при этом очень приблизительная. Работа по привлечению спонсоров в клубе ведется круглогодично, а с учетом всем известных обстоятельств вести ее стало труднее. Тем не менее руководство по-прежнему удерживает эту лодку на плаву», – отмечает издание.
Отметим, в прошлом сезоне бюджет клуба
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Бюджет «Ислочи» составит 600 тысяч долларов.
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