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Бюджет «Ислочи» составит приблизительно 600 тыс долларов

24.03.2017 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бюджет «Ислочи» составит 600 тысяч долларов. Об этом сообщает «Прессбол».

«И во втором своем сезоне «Ислочь» и близко не будет дотягивать до среднего по лиге показателя размера бюджета

Цифра это не то чтобы взята с потолка, но при этом очень приблизительная. Работа по привлечению спонсоров в клубе ведется круглогодично, а с учетом всем известных обстоятельств вести ее стало труднее. Тем не менее руководство по-прежнему удерживает эту лодку на плаву», – отмечает издание.

Отметим, в прошлом сезоне бюджет клуба составил около 700 тысяч долларов.

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Бюджет «Ислочи» составит приблизительно 600 тыс долларов

 
 
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Бюджет «Ислочи» составит 600 тысяч долларов.

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