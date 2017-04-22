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Виталий Жуковский: «Был бы другой футбол, если бы были засчитаны голы. Хотя бы один»

23.04.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в эфире «Беларусь 5» прокомментировал поражение от «Гомеля» (0:1) в матче 4 тура чемпионата Беларуси.

– Что не получилось у вас сегодня?

– Не получилось выиграть. Наверное, это банально. Cмотрели и разбирали «Гомель». Все-таки они чаще играют вторым номером.

Для нас был очень важен первый гол. Особенно в начале матча. Чтобы нам было намного легче. Но судья его отменил. Но такие голы просто не отменяются. Отменили раз. Но второй я не буду говорить. Я не видел момента, когда отменили второй. Были еще пару моментов.

Но поймите, что вскрывать тяжело, когда массированная оборона в три центральных и два крайних. А забитый «Гомелем» гол просто определил. И начался бардак. Все видели: мяч вводится из аута. И это не конец матча, а в начале второго тайма. Пускай посмотрят, сколько чистого времени мяч был в игре. Пускай посмотрят, сколько мяч вводится в топ-5 чемпионатов. Вот мы сыграли, наверное, чистого времени минут 15.  Это ненормально.

Конечно, мне тяжело быть в такой ситуации. Мне стыдно. Мне больно. Но надо выходить, надо терпеть. Но все отворачивается и валится с рук. Моя команда сегодня не должна была проигрывать. Но она проиграла. Поздравляю «Гомель». Считаю, что он выиграл честно.

Еще перед минус 7 очков я говорил, что будет неуверенность, будет боязнь ошибиться. Есть закрепощение. И я их заставляю быстрее двигаться, чтобы они не боялись. Я говорю им, чтобы не боялись, а играли в футбол. Мы прежде всего играем футбол, а не боимся за какие-то результаты. Но говорить одно, а делать – разные вещи. Был бы другой футбол, если бы были засчитаны голы. Хотя бы один, – сказал Жуковский.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в эфире «Беларусь 5» прокомментировал поражение от «Гомеля» (0:1) в матче 4 тура чемпионата Беларуси.

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