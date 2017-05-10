﻿ Александр Цвечковский: «Криштиану, ну чего ты по полю качаешься?! Показать бы Роналду эпизод с Корниленко. У человека кровь текла по лицу, но он поднимается». 21.by
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Александр Цвечковский: «Криштиану, ну чего ты по полю качаешься?! Показать бы Роналду эпизод с Корниленко. У человека кровь текла по лицу, но он поднимается»

10.05.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор БГТРК Александр Цвечковский раскритиковал Криштиану Роналду и сравнил португальца с Сергеем Корниленко.

«Роналду достается... Ой, Криштиану! Ну зачем Криштиану свою репутацию портит? Ну что ты по полю качаешься?! Ну был там толчок, но не так, чтобы прямо в муках валяться на газоне и испытывать терпение болельщиков.

А потом говорят, что Криштиану падает как девочка. Ну а что после этого говорить? Был фол очевидный. Ну лежит и больно тебе... Но когда футболисты изображают эти муки, это очень некрасиво.

Показать бы Криштиану эпизод с Сергеем Корниленко. Естественно, Роналду уровнем на порядок раскрученнее белоруса. Но у Сергей кровь в матче с «Уралом» текла ручьем по лицу. Но человек поднимается, забинтовывает голову и дальше играет. А таких мук, как у Роналду в этом эпизоде, не было», – сказал Цвечковский в эфире матча «Атлетико» – «Реал».

Аудио

Александр Цвечковский: «Криштиану, ну чего ты по полю качаешься?! Показать бы Роналду эпизод с Корниленко. У человека кровь текла по лицу, но он поднимается»

 
 
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Комментатор БГТРК Александр Цвечковский раскритиковал Криштиану Роналду и сравнил португальца с Сергеем Корниленко.

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