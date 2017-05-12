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«Челси» стал чемпионом Англии
12.05.2017 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лондонский «Челси» выиграл чемпионат Англии. Команда оформила титул в матче 37-го тура АПЛ, в котором лондонцы в гостях победили «Вест Бромвич» (1:0).
«Челси» набрал 87 очков (в 36 матчах) и на 10 очков опережает «Тоттенхэм», которому осталось провести три игры.
Команда Антонио Конте досрочно завоевала шестое в истории чемпионство (1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17).
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Лондонский «Челси» выиграл чемпионат Англии.
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