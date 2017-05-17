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ЧМ-2021. В случае победы заявки Беларуси и Латвии, пиво на «Минск-Арене» будет стоить 1 евро
18.05.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как заявил мэр Минска Анатолий Шорец, официальное пиво ЧМ-2021, в случае успеха белорусско-латышской заявки, на «Минск-Арене» будет стоить всего 1 евро.
При этом мэр Риги Нил Ушаков заявил, что на «Арене-Рига» стоимость пива составит 2,20 евро.
Отметим, что перед ЧМ-2014 генеральный секретарь ФХРБ
Отметим, что в сезоне 2016/17 на домашних матчах минского «Динамо» в КХЛ стоимость бокала пива составляла 3,5 рубля или 1,7 евро.
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Как заявил мэр Минска Анатолий Шорец, официальное пиво ЧМ-2021, в случае успеха белорусско-латышской заявки, на «Минск-Арене» будет стоить всего 1 евро.
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