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ЧМ-2021. В случае победы заявки Беларуси и Латвии, пиво на «Минск-Арене» будет стоить 1 евро

18.05.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как заявил мэр Минска Анатолий Шорец, официальное пиво ЧМ-2021, в случае успеха белорусско-латышской заявки, на «Минск-Арене» будет стоить всего 1 евро.

При этом мэр Риги Нил Ушаков заявил, что на «Арене-Рига» стоимость пива составит 2,20 евро.

Отметим, что перед ЧМ-2014 генеральный секретарь ФХРБ Ярослав Завгородний также обещал, что цена пива на турнире составит 1 евро за бокал. Однако на самом деле на аренах турнира цена составляла 25 тысяч рублей, что по курсу Нацбанка на тот момент составляло 1,8 евро.

Отметим, что в сезоне 2016/17 на домашних матчах минского «Динамо» в КХЛ стоимость бокала пива составляла 3,5 рубля или 1,7 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявил мэр Минска Анатолий Шорец, официальное пиво ЧМ-2021, в случае успеха белорусско-латышской заявки, на «Минск-Арене» будет стоить всего 1 евро.

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