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Александр Лукашенко: «Я просил, чтобы Шапиро предупредили, что в нагрузку к ФХБ мы ему дадим крупное государственное поручение»

22.05.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал назначение Семена Шапиро на должность главы Федерации хоккея Беларуси.

«Ему (Шапиро – прим. Tribuna.com) надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать», — считает Лукашенко.

«Теперь семья. Only семья». Рачковский ушел, Шапиро пришел

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал назначение Семена Шапиро на должность главы Федерации хоккея Беларуси.

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