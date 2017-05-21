Александр Лукашенко: «Я просил, чтобы Шапиро предупредили, что в нагрузку к ФХБ мы ему дадим крупное государственное поручение»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал назначение Семена Шапиро на должность главы Федерации хоккея Беларуси.

«Ему (Шапиро – прим. Tribuna.com) надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать», — считает Лукашенко.

«Теперь семья. Only семья». Рачковский ушел, Шапиро пришел