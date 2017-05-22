Владимир Крикунов: «Не вполне понимаю ставку на канадцев у руля сборной Беларуси. Захаров – самый успешный тренер в стране»

Известный специалист Владимир Крикунов поделился мнением о тренерском штабе сборной Беларуси.

«Раз уж поменялось руководство федерации, наверное, смена тренерского штаба тоже естественна. Вообще не вполне понимаю непременную ставку на канадцев у руля сборной. Хотите иметь такой же хоккей, как в Канаде? Но для этого нужно быть Канадой.

А если ты Беларусь — доверяй белорусам. Их же хватает, и профпригодность доказана. Хотите канадский стиль? Так Андриевский в «Адмирале» его и исповедует: мощный, атакующий. У Скабелки обычно тактика рациональнее, но приносит результат. Другое дело, что оба уже заняты в клубах. Миша Захаров, как бы кто к нему ни относился, — самый успешный тренер в стране. Эдик Занковец сейчас свободен — тоже доказал свою квалификацию в «Барысе». Чего не хватает-то?» – сообщил Крикунов.