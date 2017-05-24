Вячеслав Ковш: «В свете событий в БРФФ люди оскорбляют страну и президента. Так нельзя. А то еще припишут, что федерация фехтования какая-то оппозиционная»
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Тренер по фехтованию и заместитель председателя Федерации фехтования Гродненской области Вячеслав Ковш считает, что события в Белорусской федерации фехтования не имеют ничего общего со страной и президентом.
«Очень обидно, что некоторые нечистоплотные люди неправильно реагируют на нашу ситуацию. Я открывал комментарии к новостям. И пользователи в комментариях писали что-то вроде «Какая страна, какой президент, такие и выборы». Мне очень неприятно, что в свете последних событий люди оскорбляют страну и президента. Этого нельзя делать. Конечно, у каждого есть личное мнение. Но так нельзя. А то еще припишут, что федерация фехтования какая-то оппозиционная. Это неправда. Я сам 50 лет в фехтовании, а сейчас мои ученики выступают за честь и флаг Республики Беларусь», – сказал Ковш.
Подробный рассказ о произошедшей ситуации читайте в большом материале Tribuna.com.
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Тренер по фехтованию и заместитель председателя Федерации фехтования Гродненской области Вячеслав Ковш считает, что события в Белорусской федерации фехтования...
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