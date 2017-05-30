Полузащитник сборной России U-21: «7:0 в матче с белорусами – хороший счет. Наш вратарь в перерыве сказал, что надо еще десять забить»

Полузащитник молодежной сборной России (U-21) Илья Жигулев прокомментировал крупную победу над белорусами (7:0) в товарищеском матче.

«Со сборной Беларуси в первом тайме было намного сложнее. И мы не могли влиться, и соперник был свежим. Если говорить об игре с Румынией, то там было проще. Сегодня голы давались тяжелее, но хорошо, что реализовали свои моменты. Смогли переломить игру, соперник устал. Во втором тайме стало проще и владеть мячом, и забивать.

7:0 — хороший счет. Не ожидал, что так сложится. Вратарь Игорь Лещук в перерыве сказал, что надо еще десять забить. Но на самом деле, всегда надо забивать по максимуму. Если смотреть на большие клубы — «Барселона», «Реал», «Бавария» — они всегда забивают много мячей. Вот и мы сегодня сыграли, как фавориты. Много забили и, главное, не пропустили», — сказал Жигулев.