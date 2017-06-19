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Эмре Джан: «Мне кажется, видеоповторы не нужны – они убивают эмоции футбола»

19.06.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Германии Эмре Джан после победы над Австралией (3:2) поделился мыслями о видеоповторах.

– Ваша команда – фаворит турнира?

– У нас хорошая команда. Но Чили и Португалия – очень сильные соперники. То, что мы чемпионы мира, всегда делает нас фаворитами.

– Что скажете про систему видеоповторов?

– Мне кажется, они не нужны. Но у людей могут быть разные мнения. По-моему, видеоповторы убивают эмоции футбола, – сказал Джан.

Почему видеоповторы не решают всех проблем

 
 
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Полузащитник сборной Германии Эмре Джан после победы над Австралией (3:2) поделился мыслями о видеоповторах.

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