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Болельщики минского «Динамо» не посетили открытую тренировку команды

26.06.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал, что болельщики минского «Динамо» не посетили открытую тренировку команды.

«Минское «Динамо» сегодня вышло в люди. Клуб впреддверии старта в квалификации Лиги Европы организовал открытую тренировку. Учитывая, что прошла она на базе в «Стайках», болельщики до загородных полей не добрались», – сказал Ходасевич в эфире программы «Спорт-центр» на «Беларусь 5».

 
 
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Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал, что болельщики минского «Динамо» не посетили открытую тренировку команды.

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