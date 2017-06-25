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Болельщики минского «Динамо» не посетили открытую тренировку команды
26.06.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал, что болельщики минского
«Минское «Динамо» сегодня вышло в люди. Клуб впреддверии старта в квалификации
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Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал, что болельщики минского «Динамо» не посетили открытую тренировку команды.
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