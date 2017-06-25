Болельщики минского «Динамо» не посетили открытую тренировку команды

Белорусский телеведущий Николай Ходасевич рассказал, что болельщики минского не посетили открытую тренировку команды.

«Минское «Динамо» сегодня вышло в люди. Клуб впреддверии старта в квалификации организовал открытую тренировку. Учитывая, что прошла она на базе в «Стайках», болельщики до загородных полей не добрались», – сказал Ходасевич в эфире программы «Спорт-центр» на «Беларусь 5».