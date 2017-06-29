Германия и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций в Петербурге

В полуфинале Кубка конфедераций сборная Германии в Сочи победила команду Мексики (4:1).

Немцы вышли в финал, где сыграют с командой Чили. Финальный матч состоится в ближайшее воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

Сборная Чили накануне победила в полуфинале команду Португалии (0:0 в игровое время, 3:0 в серии пенальти). Чилийцы выступают на Кубке конфедераций на правах победителей Кубка Америки, немцы – как действующие чемпионы мира.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча Германия – Мексика.