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Германия и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций в Петербурге
29.06.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале Кубка конфедераций сборная Германии в Сочи победила команду Мексики (4:1).
Немцы вышли в финал, где сыграют с командой Чили. Финальный матч состоится в ближайшее воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.
Сборная Чили накануне победила в полуфинале команду Португалии (0:0 в игровое время, 3:0 в серии пенальти). Чилийцы выступают на Кубке конфедераций на правах победителей Кубка Америки, немцы – как действующие чемпионы мира.
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В полуфинале Кубка конфедераций сборная Германии в Сочи победила команду Мексики (4:1).
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