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Александр Глеб: «Предложения от клубов есть, но мама уже года три просит, чтобы я закончил играть»
04.07.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о возможности завершения карьеры.
– «Крылья Советов» – крайний или последний клуб в карьере
– Посмотрим. Сейчас я нахожусь с семьей на отдыхе. Вернусь 7 июля и буду решать. Сядем в кругу семьи и поймем, как двигаться дальше.
– А есть предложения от клубов?
– Есть варианты. Но я еще не определился. Пока отдыхаю.
– Родственники хотят, чтобы вы все-таки повесили бутсы на гвоздь?
– Мама уже года три просит, чтобы я закончил играть. Она знает, что больше половины карьеры провел за границей, вдали от дома, от семьи. Конечно, ей хочется, чтобы я жил на родине, не переносил такие большие нагрузки на поле, – сказал Глеб.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о возможности завершения карьеры.
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