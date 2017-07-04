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Александр Глеб: «Предложения от клубов есть, но мама уже года три просит, чтобы я закончил играть»

04.07.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о возможности завершения карьеры.

– «Крылья Советов» – крайний или последний клуб в карьере Александра Глеба?

– Посмотрим. Сейчас я нахожусь с семьей на отдыхе. Вернусь 7 июля и буду решать. Сядем в кругу семьи и поймем, как двигаться дальше.

– А есть предложения от клубов?

– Есть варианты. Но я еще не определился. Пока отдыхаю.

– Родственники хотят, чтобы вы все-таки повесили бутсы на гвоздь?

– Мама уже года три просит, чтобы я закончил играть. Она знает, что больше половины карьеры провел за границей, вдали от дома, от семьи. Конечно, ей хочется, чтобы я жил на родине, не переносил такие большие нагрузки на поле, – сказал Глеб.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о возможности завершения карьеры.

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