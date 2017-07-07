МИНСК, 7 июл — Sputnik. Новый главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Горди Дуайер (Канада) признался, что не знает лично своего предшественника Крэйга Вудкрофта, но уважает его, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Дуайер возглавил "зубров" в конце июня, спустя две недели после ухода из команды канадского специалиста Крэйга Вудкрофта. Экс-наставник "Динамо" сам изъявил желание покинуть клуб , что стало сюрпризом для руководства "бело-синих".

"Лично я Вудкрофта не знаю, но уважаю его как специалиста. Любой тренер, применяя все навыки и способности, которыми обладает, старается создать конкурентоспособный коллектив, наладить командное взаимодействие и воспитать победный дух — все это является ключом к успеху. Уверен, что у Крэйга есть свои секреты достижения побед, но и у меня есть свои", — рассказал Дуайер. Его слова приводит пресс-служба клуба.

В минское "Динамо" хотят многие

Минским болельщикам Дуайер знаком по работе с хорватским "Медвешчаком" в сезонах-2015/16 — 2016/17. После ухода Вудкрофта СМИ пророчили на его место именно экс-главного тренера ледовой дружины из Загреба.

"В этот клуб хотели бы попасть многие игроки и тренеры КХЛ. Минск известен как прекрасный город, а в "Динамо" отличные условия для работы и мощная поддержка болельщиков. Так что не стоит удивляться тому, что я здесь", — рассказал Дуайер.

Специалист отметил, что перед заключением контракта с минчанами посоветовался с семьей, а также со знакомыми хоккеистами и некоторыми тренерами. По его словам, "Динамо" — правильный клуб для продолжения карьеры. "Сейчас для меня возможность возглавить "Динамо" — это самый оптимальный вариант", — продолжил он.

В первую очередь, по словам Дуайера, он хочет встретится с руководством клуба, тренерами и хоккеистами. "С нетерпением жду возможность включиться в работу", — подчеркнул он.

Дуайер обратил внимание, что он владеет "хорошей информацией по всем игрокам, которые уже выступали в "Динамо" на протяжении нескольких последних лет". Специалист отметил, что сейчас клуб ведет активные переговоры с легионерами, чтобы закрыть необходимые позиции. "Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров", — сказал наставник.

Что касается тренерского штаба, то его формирование завершится в ближайшее время.

Дуайер также обратил внимание на болельщиков минского "Динамо".