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Новый тренер ХК "Динамо-Минск": Вудкрофта не знаю, но уважаю
07.07.2017 22:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Новый главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Горди Дуайер (Канада) признался, что не знает лично своего предшественника Крэйга Вудкрофта, но уважает его, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".
Дуайер возглавил "зубров" в конце июня, спустя две недели после ухода из команды канадского специалиста Крэйга Вудкрофта.
"Лично я Вудкрофта не знаю, но уважаю его как специалиста. Любой тренер, применяя все навыки и способности, которыми обладает, старается создать конкурентоспособный коллектив, наладить командное взаимодействие и воспитать победный дух — все это является ключом к успеху. Уверен, что у Крэйга есть свои секреты достижения побед, но и у меня есть свои", — рассказал Дуайер. Его слова приводит пресс-служба клуба.
В минское "Динамо" хотят многие
Минским болельщикам Дуайер знаком по работе с хорватским "Медвешчаком" в сезонах-2015/16 — 2016/17. После ухода Вудкрофта СМИ пророчили на его место именно экс-главного тренера ледовой дружины из Загреба.
"В этот клуб хотели бы попасть многие игроки и тренеры КХЛ. Минск известен как прекрасный город, а в "Динамо" отличные условия для работы и мощная поддержка болельщиков. Так что не стоит удивляться тому, что я здесь", — рассказал Дуайер.
Специалист отметил, что перед заключением контракта с минчанами посоветовался с семьей, а также со знакомыми хоккеистами и некоторыми тренерами. По его словам, "Динамо" — правильный клуб для продолжения карьеры. "Сейчас для меня возможность возглавить "Динамо" — это самый оптимальный вариант", — продолжил он.
В первую очередь, по словам Дуайера, он хочет встретится с руководством клуба, тренерами и хоккеистами. "С нетерпением жду возможность включиться в работу", — подчеркнул он.
Дуайер обратил внимание, что он владеет "хорошей информацией по всем игрокам, которые уже выступали в "Динамо" на протяжении нескольких последних лет". Специалист отметил, что сейчас клуб ведет активные переговоры с легионерами, чтобы закрыть необходимые позиции. "Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров", — сказал наставник.
Что касается тренерского штаба, то его формирование завершится в ближайшее время.
Дуайер также обратил внимание на болельщиков минского "Динамо".
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Канадский специалист рассказал, что перед заключением контракта с минчанами совещался с семьей, друзьями, а также хоккеистами и другими тренерами.
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