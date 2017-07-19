﻿ "Челси" договорился с "Реалом" о трансфере нападающего Альваро Мораты. 21.by
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"Челси" договорился с "Реалом" о трансфере нападающего Альваро Мораты

19.07.2017 22:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Известный футбольный клуб "Челси" договорился о трансфере нападающего Альваро Мораты, который в последнее время выступал за мадридский "Реал", сообщается в среду на официальном сайте "Челси".

24-летний испанский форвард в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт. Мората ранее уже играл под руководством нынешнего тренера "Челси" Антонио Конте в туринском "Ювентусе".

В минувшем сезоне спортсмен провел 43 матча в составе мадридского "Реала" и забил 20 мячей. Также с командой он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

We are the champions!!! Siiiiii

 
Теги: Минск
 
 
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Испанский форвард пройдет медицинское обследование, после чего и подпишет контракт.

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