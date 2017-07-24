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«Вест Хэм» купил Чичарито за 16 млн фунтов
24.07.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сумма трансфера Чичарито составила 16 миллионов фунтов, сообщает официальный сайт «Вест Хэма».
Эрнандес подписал 3-летний контракт и скоро прибудет в расположение «Вест Хэма» на сборе в Германии.
По данным
Хавьер Эрнандес уже играл в английской премьер-лиге. В 2010-2015 годы он выступал за «Манчестер Юнайтед».
Фото: официальный сайт «Вест Хэма»
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«Вест Хэм» приобрел нападающего «Байера» и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса.
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