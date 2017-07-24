«Вест Хэм» купил Чичарито за 16 млн фунтов

приобрел нападающего «Байера» и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса.

Сумма трансфера Чичарито составила 16 миллионов фунтов, сообщает официальный сайт «Вест Хэма».

Эрнандес подписал 3-летний контракт и скоро прибудет в расположение «Вест Хэма» на сборе в Германии.

По данным Sky Sports , Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком «Вест Хэма», его зарплата – 140 тысяч фунтов в неделю.

Хавьер Эрнандес уже играл в английской премьер-лиге. В 2010-2015 годы он выступал за «Манчестер Юнайтед».





Фото: официальный сайт «Вест Хэма»