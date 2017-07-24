Фазель назвал допинговую историю с Зариповым грустной

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал историю с положительным допинг-тестом российского хоккеиста Даниса Зарипова грустной.

КХЛ во вторник объявила, что Зарипов дисквалифицирован до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы , взятой в чемпионате КХЛ-2016/17, когда хоккеист выступал за магнитогорский "Металлург". Руководство "Магнитки", а также казанского "Ак Барса", куда Зарипов перешел летом, подадут совместную апелляцию на это решение.

"Такие вещи случаются. В КХЛ, ВХЛ, МХЛ выступают очень много хоккеистов. Конечно, это громкий случай, потому что это игрок национальной сборной, ему 36 лет, и это может означать конец его карьеры. Это грустная история", — сказал Фазель, слова которого приводит "Р-Спорт" .

Он выразил удивление, потому что IIHF давно не отстраняло хоккеистов за допинг. "Последний раз это было в Сочи, когда был отстранен (Никлас) Бэкстрем, пропустивший из-за этого финал (Олимпиады). Я удивлен, что хоккеисты так неосторожно поступают. Мы же просто следуем нашим правилам", — добавил Фазель.

Глава IIHF заверил, что история с Зариповым не скажется на российском хоккее. "Повлияет ли эта ситуация в целом на российский хоккей? Нет", — заключил он.

Кроме Зарипова, положительные результаты допинг-теста у еще двоих хоккеистов — защитников Дерека Смита из хорватского "Медвешчака" и Андрея Конева из владивостокского "Адмирала". Они дисквалифицированы до 2 сентября 2018 года и до 19 ноября 2017 года соответственно. Как стало известно, руководство "медведей" не стало продлевать контракт со Смитом.