Чемпионат мира. Арзамасова не вышла в полуфинал на 800 м, Мелешко не попал в финал в метании копья

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне проходят очередные квалификационные соревнования. Белорусская бегунья Марина Арзамасова показала четвертый результат в своем забеге и не попала в полуфинал.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Квалификация

Вечерняя сессия

Женщины

5000 м

Представительница Кении Хеллен Онсандо Обири одержала победу в первом забеге с результатом 14.56,70. Второй стала бегунья из Эфиопии Алмаз Аяна (14.57,06), третьей — ее соотечественница Сенбере Тефери (14.57,23).

Во втором забеге победу одержала эфиопка Летесенбет Гидей (14.59,34), второй была голландка Сифан Хассан (14.59,85), третьей — американка Шелби Хулихан (15.00,37).

800 м

В первом забеге американка Эджи Уилсон показала лучшее время — 2.00,52. Второй финишировала Ноэли Яриго из Бенина (2.00,99), тройку замкнула Эгле Бальчюнайте из Литвы (2.01,21).

Во втором забеге победу одержала Ангелика Цихоцкая из Польши (2.00,86), второй стала Мелисса Бишоп из Канады (2.01,11), третьей – Шелайна Оскан-Кларк из Великобритании (2.01,30).

Третий забег остался за представительницей ЮАР Кастер Семеней (2.01,33). Второй стала кубинка Роуз Мари Алманза (2.01,43), третьей – Йоанна Йозвик из Польши (2.01,51).

Четвертый забег выиграла кенийка Маргарет Вамбуи (2.00,75). Второй здесь стала представительница Великобритании Линси Шарп (2.01,04), третьей — Халима Накайи из Уганды (2.01,80). Четвертое время у Марины Арзамасовой (2.01, 92).

В пятом забеге первой была американка Шарлин Липси (2.02,74), второй — Хедда Хинне из Норвегии (2.02,85), третьей — Докус Айок из Уганды (2.02,98).

В шестом забеге первенствовала Франсина Нийонсаба из Бурунди (1.59,86), второй финишировала Хабитам Алему из Эфиопии (2.00,07), третьей — швейцарская бегунья Селина Бюхель (2.00,23).

Мужчины

Метание копья

Лучший результат в квалификации продемонстрировал немец Йоханнес Феттер (91,20 м). Второй результат у Петра Фридриха из Чехии (86,22), третий — у Кешорна Уолкотта из Тринидада и Табаго (86,01). Четвертым в квалификации стал представитель Финляндии Теро Питкямяки (85,97).

Белорус Павел Мелешко не попал в финал. Он завершает соревнования с результатом 75.33м.

1500 м

С лучшим результатом в финал пробился Люк Мэтьюс из Австралии (3.38,19), второй результат у Тимоти Черуйота из Кении (3.38,41), третий — у Филипа Ингебригтсена из Норвегии (3.38,46).