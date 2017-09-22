Дмитрий Рыльков о том, почему играют в три звена: «У нас больше нет людей. Кто-то не может играть, кому-то не надо»

Главный тренер «Могилева» Дмитрий Рыльков прокомментировал поражение от «Лиды» (1:4) в экстралиге.

– Болельщикам спасибо за то, что пришли и посмотрели на нашу «банду», по-другому даже и не скажу. «Лиду» с победой. «Лида» молодцы. Все.

– Не первую игру уже играете в три звена. С чем это связано?

– С тем, что у нас нет больше людей. Кто-то «поломанный», кто-то не может играть, кому-то не дано. Вот и все.

– После матча был какой-нибудь разбор «полетов»?

– Конечно был, но это внутрикомандное дело. Выносить это не буду. Это наши дела и мы будем разбираться, – сказал Рыльков.