Юрий Грабовский: «До окончания 2017 года Миша на лед не выйдет»

Отец Михаила Грабовского Юрий в передаче «PRO спорт. Итоги» на «Беларусь 5» поделился информацией касательно темпов восстановления нашего титулованного хоккеиста.

«Миша сейчас находится в Торонто, где готовится по индивидуальной программе, поскольку не прошел клубное медобследование. Зато есть больше времени, чтобы уделить его семье. Михаил в третий раз готовится стать отцом. До Нового года на лед он не выйдет однозначно. Позже уже ситуация покажет, как и что. Если не получится поиграть в этом сезоне НХЛ, цель тогда сведется к тому, чтобы выступить на чемпионате мира в Дании», – сказал Грабовский.