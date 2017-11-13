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КХЛ: минское "Динамо" не взяло Китарова в дальневосточное турне
14.11.2017 19:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Александр Китаров не сможет принять участие в выездных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба.
Во вторник минчане отправились в Шанхай, где 16 ноября им предстоит сразиться против "Куньлунь Ред Стар". Главный тренер команды Горди Дуайер включил в выездной состав 24 игрока:
"К сожалению, помимо Евгения Лисовца, в турне по медицинским показаниям не смог отправиться Александр Китаров, который получил повреждение во вчерашнем матче с "Ак Барсом", — рассказали в пресс-службе "Динамо".
Не сможет помочь "зубрам" и защитник Никита Устиненко, который был командирован накануне в "Динамо-Молодечно".
Эта выездная серия "динамовцев" включает три матча: против "Куньлунь Ред Стар" (16 ноября, 14:30 по минскому времени), "Адмирала" (18 ноября, 10:00) и "Амура" (20 ноября, 12:30).
Сейчас минчане занимают десятое место в таблице Западной конференции КХЛ (38 баллов).
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В будущий четверг "бело-синие" встретятся "красными драконами" из Шанхая, всего выездная серия включает три матча.
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