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КХЛ: минское "Динамо" не взяло Китарова в дальневосточное турне

14.11.2017 19:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Александр Китаров не сможет принять участие в выездных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба.

Во вторник минчане отправились в Шанхай, где 16 ноября им предстоит сразиться против "Куньлунь Ред Стар". Главный тренер команды Горди Дуайер включил в выездной состав 24 игрока:

  • вратари: Михаил Карнаухов, Константин Козловский, Юнас Энрот
  • защитники: Марк-Андре Граньяни, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич
  • нападающие: Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович

"К сожалению, помимо Евгения Лисовца, в турне по медицинским показаниям не смог отправиться Александр Китаров, который получил повреждение во вчерашнем матче с "Ак Барсом", — рассказали в пресс-службе "Динамо".

Не сможет помочь "зубрам" и защитник Никита Устиненко, который был командирован накануне в "Динамо-Молодечно".

Эта выездная серия "динамовцев" включает три матча: против "Куньлунь Ред Стар" (16 ноября, 14:30 по минскому времени), "Адмирала" (18 ноября, 10:00) и "Амура" (20 ноября, 12:30).

Сейчас минчане занимают десятое место в таблице Западной конференции КХЛ (38 баллов).

 
Теги: Минск
 
 
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В будущий четверг "бело-синие" встретятся "красными драконами" из Шанхая, всего выездная серия включает три матча.

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