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Александр Володько: «БАТЭ – чемпион. Мы все доказали «Динамо» дважды на футбольном поле»

07.12.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько считает, чтоБАТЭ заслужил чемпионство.

- Со стороны «Динамо» по-прежнему звучат намеки, что вопрос с чемпионством еще не решен. Как вы относитесь к этому?

– БАТЭ – чемпион. Каждый – футболисты и юристы – делает свою работу. Мы себя уже показали, и у нас есть итоговая таблица, которую возглавляет БАТЭ, а 10 декабря должно быть чествование команды. Мы все доказали «Динамо» дважды на футбольном поле, а то, что сейчас говорится – это пустые слова и ничего больше.

- Понятны ли вам причины недовольства того же Гуренко?

– Я по статусу не могу ничего ему ответить, да и воспитан по-другому. Каждый человек волен говорить, что хочет. Но, наш тренер не позволил бы себе подобных высказываний. Одно дело говорить, а второе доказывать свои слова на поле, – сказал Володько.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько считает, чтоБАТЭ заслужил чемпионство.

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