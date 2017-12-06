Александр Володько: «БАТЭ – чемпион. Мы все доказали «Динамо» дважды на футбольном поле»

Полузащитник БАТЭ Александр Володько считает, чтоБАТЭ заслужил чемпионство.

- Со стороны «Динамо» по-прежнему звучат намеки, что вопрос с чемпионством еще не решен. Как вы относитесь к этому?

– БАТЭ – чемпион. Каждый – футболисты и юристы – делает свою работу. Мы себя уже показали, и у нас есть итоговая таблица, которую возглавляет БАТЭ, а 10 декабря должно быть чествование команды. Мы все доказали «Динамо» дважды на футбольном поле, а то, что сейчас говорится – это пустые слова и ничего больше.

- Понятны ли вам причины недовольства того же Гуренко?

– Я по статусу не могу ничего ему ответить, да и воспитан по-другому. Каждый человек волен говорить, что хочет. Но, наш тренер не позволил бы себе подобных высказываний. Одно дело говорить, а второе доказывать свои слова на поле, – сказал Володько.