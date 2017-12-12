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Журналисты БГТРК: «Мы будем переживать за российских спортсменов в любом качестве»

13.12.2017 07:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист БГТРК Андрей Козлов своем инстаграме выразил поддержку российским спортсменам, которые на предстоящей Олимпиаде будут выступать под нейтральным флагом по решению МОК.

«@staslipski появился на свет в Москве, @andrey_kozlov_by – в Ленинграде. Если это говорит не обо всем, то о многом. Ближайшие Игры в Южной Корее будут не полноценными, но мы будем переживать за российских спортсменов в любом качестве», – написал Козлов в своем инстаграме.

Журналисты БГТРК поддержали российских олимпийцев в студии

 
 
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Журналист БГТРК Андрей Козлов своем инстаграме выразил поддержку российским спортсменам, которые на предстоящей Олимпиаде будут выступать под нейтральным...

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