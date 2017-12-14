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Кирилл Клименков: «Дуайер говорит, что дает играть молодым хоккеистам, но разве это так? Не могу никого вспомнить, кроме Шаранговича»

15.12.2017 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Редактор портала Sport.TUT.BY Кирилл Клименков в выпуске программы «Прессбола» «Опять по пятницам» поделился мнением о развитии молодых игроков в минском «Динамо». 

Главный тренер говорит, что дает играть молодым хоккеистам, но разве это так? Не могу никого вспомнить, кроме Егора Шаранговича, который слишком хорош на площадке, чтобы не играть. Он вообще может стать центрфорвардом первого звена в сборной, если со Стасем не решат вопрос.

А другие? Кто эти молодые игроки, подготовленные «Динамо» для сборной в этом сезоне? Есть Буйницкий, который в среднем играет менее четырех смен за матч. Бывают поединки, где его функция заключается в том, чтобы прокатиться на скамейку штрафников при нарушении численного состава, а потом вернуться обратно. Два года назад он и то значительно больше играл. Есть Дерябин, который в сумме провел на льду минут десять. Есть Устиненко, который стабильно осел в Молодечно. Есть Карабань, который почти весь сезон провел там же, сыграв в КХЛ меньше матчей, чем при Вудкрофте. Ну, не называть же достижением «Динамо» Когалева!», — сказал Клименков. 

 
 
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Редактор портала Sport.TUT.BY Кирилл Клименков в выпуске программы «Прессбола» «Опять по пятницам» поделился мнением о развитии молодых игроков в минском «Динамо».

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