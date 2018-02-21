Антон Кушнир благодарен Президенту за поддержку команды на Олимпиаде в Пхенчхане

Антон Кушнир. Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку команды на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом фристайлист сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Поражен и благодарен Александру Григорьевичу, который очень достойно отстоял честь страны и поддержал нашу команду, меня. Это было по-мужски, по-настоящему. Низкий ему поклон", - сказал Антон Кушнир.

Спортсмен отметил, что всегда с большим уважением относится к главе государства. Президент, по словам Антона Кушнира, в очередной раз подтвердил и оправдал то лидерство, которое он держит.

Шаги, которые были предприняты после предвзятого судейства, положительно отразились на имидже страны, уверен олимпийский чемпион. "Мы не сдались, отстаивали свою страну, свои интересы. Так и надо поступать", - отметил он, говоря о разговоре представителей белорусской команды с судьями.

На вопрос, исполнил ли бы спортсмен в случае выхода в финал свой знаменитый прыжок с наивысшим коэффициентом сложности, за который в Сочи ему поставили самую высокую оценку в олимпийском фристайле, он ответил: "Я бы очень хотел. Я к этому стремился".-0-