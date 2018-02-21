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Антон Кушнир благодарен Президенту за поддержку команды на Олимпиаде в Пхенчхане
21.02.2018 21:23 — Новости Спорта | БелТА
Антон Кушнир. Фото из архива
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку команды на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом фристайлист сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу
"Поражен и благодарен Александру Григорьевичу, который очень достойно отстоял честь страны и поддержал нашу команду, меня. Это было по-мужски, по-настоящему. Низкий ему поклон", - сказал Антон Кушнир.
Спортсмен отметил, что всегда с большим уважением относится к главе государства. Президент, по словам Антона Кушнира, в очередной раз подтвердил и оправдал то лидерство, которое он держит.
Шаги, которые были предприняты после предвзятого судейства, положительно отразились на имидже страны, уверен олимпийский чемпион. "Мы не сдались, отстаивали свою страну, свои интересы. Так и надо поступать", - отметил он, говоря о разговоре представителей белорусской команды с судьями.
На вопрос, исполнил ли бы спортсмен в случае выхода в финал свой знаменитый прыжок с наивысшим коэффициентом сложности, за который в Сочи ему поставили самую высокую оценку в олимпийском фристайле, он ответил: "Я бы очень хотел. Я к этому стремился".-0-
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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку команды на Олимпийских...
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