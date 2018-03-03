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КХЛ. Минское «Динамо» планирует пригласить 4-х россиян для дальнейшей натурализации
03.03.2018 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о том, что клуб планирует пригласить российских хоккеистов для дальнейшей натурализации.
«В следующем сезоне у нас будет не меньше пяти легионеров. Два иностранца из нынешнего состава точно останутся в команде. Подписывать контракты начнем в середине марта. В проработке – четыре российских хоккеиста, которые не заиграны за сборную своей страны. Думаю, не надо никому объяснять для каких целей. Надеемся, в будущем они смогут помочь нашей национальной команде. В «Динамо» они не будут считаться легионерами.
Положительно ли я отношусь к натурализации? Да. Кстати, председатель ФХБ Семен Шапиро уже ведет диалог с российской стороной, чтобы наши хоккеисты не считались легионерами в российских клубах», – сказал Курилец.
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Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о том, какие легионерские позиции клуб планирует задействовать.
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